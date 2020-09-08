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不監控他國、不裝後門 中國提全球數據安全8項倡議

國情動向 11:04 2020/09/08

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中美科技戰不斷升級，中國推出「全球數據安全倡議」，被指是反制美國的「潔淨網絡」行動。中國提出8大倡議，包括反對濫用技術對他國大規模監控、未經允許不得直接向企業或個人調取位於他國的數據，以及不得在信息技術產品中設置後門，非法獲取用戶數據等。

國務委員兼外長王毅今日（8日）出席全球數字治理研討會上稱，今天正處在新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發的歷史時刻，數據安全風險與日俱增，攸關國家安全、公共利益和個人權利，惟各國法律法規標準不一，推高全球企業的合規成本。

他稱，中方致力為加強全球數字治理貢獻中國的智慧，發起「全球數據安全倡議」，冀為制定數字安全國際規則提供藍本，開啟全球進程，期待各方參與，主要內容包括：

一、客觀理性看待數據安全，致力於維護全球供應鏈開放、安全和穩定

二、反對利用信息技術破壞他國關鍵基礎設施或竊取重要數據

三、採取措施防範和制止侵害個人信息的行為，不得濫用信息技術對他國進行大規模監控，或非法採集他國公民個人信息

四、要求企業尊重當地法律，不得強制要求本國企業將境外產生、獲取的數據存儲在本國境內

五、尊重他國主權、司法管轄權和對數據的管理權，不得直接向企業或個人調取位於他國的數據

六、應通過司法協助等渠道解決執法跨境數據調取需求

七、信息技術產品和服務供應企業不應在產品和服務中設置後門，非法獲取用戶數據

八、信息技術企業不得利用用戶對產品依賴，謀取不正當利益

不點名斥美搞單邊主義 「清潔」為名向別國潑髒水

王毅表示，中國數字經濟蓬勃發展，網民數量超過9億，5G用戶快速增長至超過8800萬，數字經濟總量超過GDP的三分之一。他強調，中國法律對於保障公民和組織的合法權益，包括數據安全和個人信息等，都做出明確規定。中國政府嚴格踐行數據安全保護有關原則，沒有也不會要求中方企業違反別國法律，向中國政府提供境外數據。

【華為風暴】任正非：華為不會與中國政府分享數據

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他提到，應對數據安全風險挑戰應遵循三大原則，一是秉持多邊主義，不點名批評美國大搞單邊主義，以「清潔」為名向別國潑髒水，以安全為藉口對其他國家領先企業全球圍獵，是赤裸裸的霸凌行徑，應反對和摒棄。

二是兼顧安全發展，各國都有權依法保護本國的數據安全，同時應為所有企業提供開放、公正、非歧視的營商環境。三是堅守公平正義，指維護數字安全應以事實和法規為依據，批評把數據安全問題政治化，嚴重干擾和阻礙全球數字合作與發展。

【中美角力】蓬佩奧「淨網」未提實質數據 對中美關係有何啟示？

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責任編輯：林佩怡

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