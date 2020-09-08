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【新冠肺炎】中國舉行抗疫表彰大會 世衛：疫情未結束不能自滿

國情動向 11:31 2020/09/08

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全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會今日（8日）在北京舉行。世界衛生組織表示，疫情還未結束，沒有自滿空間，而中國仍有輸入病例，需謹慎應對疫情再次爆發的風險。

全國抗疫表彰大會上午10時在北京人民大會堂舉行，國家主席習近平向國家勳章和國家榮譽稱號獲得者，頒授勳章獎章，並發表講話。

世衛緊急衛生計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）周一（7日）在視像記者會上回應時表示，不清楚中國的表彰大會，但肯定中國前線醫護人員付出的努力，雖然疫情在武漢爆發是一個可怕的開始，但經過努力取得重大成果，值得其他國家學習。

但他同時指出，全球疫情還沒結束，沒有自滿的空間。中國仍有輸入病例，警告各地民眾回復正常生活，疫情就可能有再次爆發風險，即使零星的病例都可能擴大變成群聚感染，必須謹慎應對。

據國家衛健委通報，內地周一新增10宗新冠肺炎病例，均為境外輸入個案，已連續23天本土零新增。

另外，疫苗方面，世衛助理總幹事Mariangela Simao表示，世衛駐中國辦公室與世衛總部一直在與中國的監管機關合作。雙方直接聯繫，分享讓疫苗獲得國際批准的資訊與規定。

責任編輯：林佩怡

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