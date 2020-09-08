【新冠肺炎疫苗】試驗顯示　科興疫苗對老年人似乎安全

中國研發的新冠疫苗再有突破。根據早期至中期試驗的初步結果，中國科興控股生物技術有限公司的候選新冠疫苗對老年人似乎安全，疫苗引發的免疫反應略弱於年輕人。

試驗結果顯示 對老年人似乎安全

科興生物的候選疫苗實驗結果顯示，該款疫苗對老年人似乎安全。

據路透社報道，科興的媒體代表劉沛誠稱，該公司的候選疫苗CoronaVac在5月啟動的一期和二期聯合試驗中沒有出現嚴重副作用，該試驗有421名60歲和以上的參與者。但完整的結果還沒有公布。

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另據內地新京報報道，科興生物董事長尹衛東在談及未來疫苗優先使用的原則時稱，先給重點人群接種，比如要出國去疫區的人、流調醫生等。重點人群之後是優先人群，即是「發病之後的危害更大」的人群。

尹衛東說，「比如老年人發病之後病死率高，他們就屬於優先人群。重點人群、優先人群，然後再普及。」

衛生官員一直擔心，實驗性疫苗能否安全保護老年人，因為老年人的免疫系統對疫苗的反應通常不那麼強烈。日前有外國專家表示，新冠肺炎疫苗可能對老年人不起作用，因爲他們的免疫系統「不像年輕人那樣強大」，「如果你的免疫力低下，或者你的免疫系統存在問題，那麼你的身體可能沒有能力對疫苗做出充分的反應。」

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責任編輯：尹航

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