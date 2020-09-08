  • 26°C
香港時間 : 2020908日 (二) 12:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎疫苗】試驗顯示　科興疫苗對老年人似乎安全

社會熱點 11:41 2020/09/08

分享：

中國研發的新冠疫苗再有突破。根據早期至中期試驗的初步結果，中國科興控股生物技術有限公司的候選新冠疫苗對老年人似乎安全，疫苗引發的免疫反應略弱於年輕人。

試驗結果顯示 對老年人似乎安全

科興生物的候選疫苗實驗結果顯示，該款疫苗對老年人似乎安全。

據路透社報道，科興的媒體代表劉沛誠稱，該公司的候選疫苗CoronaVac在5月啟動的一期和二期聯合試驗中沒有出現嚴重副作用，該試驗有421名60歲和以上的參與者。但完整的結果還沒有公布。

中國3款新冠滅活疫苗亮相服貿會 包裝盒透露劑量與成分等重要信息

【新冠肺炎疫苗】科興員工及家屬親試疫苗　90％已接種

另據內地新京報報道，科興生物董事長尹衛東在談及未來疫苗優先使用的原則時稱，先給重點人群接種，比如要出國去疫區的人、流調醫生等。重點人群之後是優先人群，即是「發病之後的危害更大」的人群。

尹衛東說，「比如老年人發病之後病死率高，他們就屬於優先人群。重點人群、優先人群，然後再普及。」

衛生官員一直擔心，實驗性疫苗能否安全保護老年人，因為老年人的免疫系統對疫苗的反應通常不那麼強烈。日前有外國專家表示，新冠肺炎疫苗可能對老年人不起作用，因爲他們的免疫系統「不像年輕人那樣強大」，「如果你的免疫力低下，或者你的免疫系統存在問題，那麼你的身體可能沒有能力對疫苗做出充分的反應。」

中國3款新冠滅活疫苗已3期測試 順利的話年產6億劑

中國先獲新冠疫苗美國會怎樣？美媒推演「噩夢情景」

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響 

生物科技 傳染病 副作用 疫情 生物科技股 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 醫生 肺炎 疫苗

下一篇文章

中國3款新冠滅活疫苗亮相服貿會 包裝盒透露劑量與成分等重要信息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

阿嬌内地拍戲酒店房出意外 右邊近眉6cm傷口共縫數十針（有圖）
阿嬌内地拍戲酒店房出意外 右邊近眉6cm傷口共縫數十針（有圖）
中國3款新冠滅活疫苗亮相服貿會 包裝盒透露劑量與成分等重要信息
中國3款新冠滅活疫苗亮相服貿會 包裝盒透露劑量與成分等重要信息
【白露2020】白露被稱一年裡最易病日子　5點禁忌你要知
【白露2020】白露被稱一年裡最易病日子　5點禁忌你要知
【新冠肺炎疫苗】科興員工及家屬親試疫苗　90％已接種
【新冠肺炎疫苗】科興員工及家屬親試疫苗　90％已接種
成龍北京兩豪宅為何被強拍？ 內情話你知
成龍北京兩豪宅為何被強拍？ 內情話你知
【阿嬌離婚】從閃婚到閃離　阿嬌的台灣前夫賴弘國是什麼人？
【阿嬌離婚】從閃婚到閃離　阿嬌的台灣前夫賴弘國是什麼人？