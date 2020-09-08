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【中芯股價】美倘打中芯燒到記憶體業  意外波及蘋果？

經濟脈搏 12:48 2020/09/08

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【中芯股價】美倘打中芯燒到記憶體業  意外波及蘋果？

美國政府倘將中芯國際（0981）列入制裁清單，恐引發震動產業鏈的連鎖效應。由於中芯也為中國編碼型快閃記憶體（NOR Flash）「龍頭」兆易創新代工、以供貨給蘋果（Apple）生產AirPods，。中芯遭美方盯上，市場憂心將阻斷兆易創新供貨、連帶令蘋果需要的NOR芯片（又稱晶片）斷供。

惟市場人士指，蘋果可以透過轉向旺宏、華邦等台廠採購，應付NOR芯片斷鏈的問題。

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受美方擬封殺的消息影響，中芯周一在港股、A股分別大跌22.8%、11.2%。但在台股上市的聯電、世界等台廠，因與中芯有最直接競爭關係，市場預期將迎來轉單，逆市大幅上漲。

兆易創新找中芯代工　生產NOR芯供應蘋果

而NOR芯片供應商旺宏、華邦也有望迎來轉單效應，周一同步大漲。

業界人士指出，兆易創新與長江存儲是內地兩大記憶體指標廠，其中，兆易創新主攻NOR芯片及微處理器（MCU），並打算跨足儲存型快閃記憶體（NAND Flash）與DRAM，與長江存儲發展策略相近。

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兆易創新目前是中國最大、全球第四大NOR芯片供應商，長江存儲則全力發展3D NAND Flash。

惟兆易創新的產品大多委託晶圓代工廠生產，尤以中芯為主；長江存儲則是自己開發並設廠生產。

蘋果為免NOR芯片斷貨　或轉向台企採購

業界人士說，兆易創新成為中國NOR芯片龍頭，中芯扮演相當重要的後勤支援角色，在前台積電研發大將梁孟松接掌中芯共同執行長之後，首要任務即提撥產能，全力支援兆易創新衝刺NOR市佔。

根據工研院產經國際所調查，兆易創新目前是中芯前十大客戶，一旦中芯遭美方列入貿易制裁負面表列清單，不僅重創中芯晶圓代工業務，也將波及兆易創新供貨；其中，連帶令蘋果需要的NOR芯片的供應恐受礙、AirPods生產會否受影響尚是未知之數。

蘋果需要的NOR芯片的供應恐受礙、AirPods生產會否受影響尚是未知之數。

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責任編輯：鄧國強

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