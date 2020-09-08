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管濤：人幣未成升值趨勢 大摩料人幣明年底見6.6

經濟脈搏 12:48 2020/09/08

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管濤：人幣未成升值趨勢 大摩料人幣明年底見6.6

中銀證券全球首席經濟學家、前外滙管理局國際收支司司長管濤表示，近期人民幣滙率升值屬於正常雙向波動，尚未形成升值趨勢，且未來美元指數走勢仍存不確定性，所以須謹慎對待市場關於人民幣滙率進入升值新周期的說法。摩根士丹利則料，人民幣將成世界第三大儲備貨幣，明年底見6.6。

他在「第一財經」發表文章，稱人民幣滙率走勢偏強，主要是基本面利好逐漸多於利淡；利好基本面主要包括本土疫情防控有效、經濟恢復好於預期、美元指數見頂回落等等。

管濤認為，受人民幣滙率加速升值的影響，市場關於人民幣滙率進入升值新周期的說法不脛而走，對此需要非常謹慎。現在顯然尚未形成人民幣升值趨勢或預期，這輪人民幣升值主要與美元指數走弱有關，而下階段美元指數走勢仍存在不確定性。鑑於不確定不穩定因素較多，當前人民幣滙率正面臨方向性選擇，而非已顯示哪種明確的周期。

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他稱，美指是否會形成趨勢性貶值，取決於對當前國際經濟形勢的判斷。如果是後危機時代，美元指數或可能先跌後漲，如果是危機過渡期，則可能是先漲後跌。

另一方面，摩根士丹利預測，進入中國市場的外國投資增加可能會促進人民幣的使用，推動人民幣成為僅次於美元和歐元的世界第三大儲備貨幣。

因此，到2021年底人民幣或會升值至1美元兌6.6元人民幣。目前人民幣兌美元匯率在6.83左右。5%至10%的目標並不是不切實際的，隨著中國金融市場的開放， 越來越多的跨境資本市場資金將流入。

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責任編輯：游昊雲

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