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【中美角力】以侵犯人權為由 美國擬祭新疆棉花製品禁令 

國情動向 12:34 2020/09/08

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中美關係持續惡化之際，《紐約時報》報道，美國特朗普政府正考慮對來自中國新疆的部分或全部棉花製品，實施禁令。知情人士透露，美國希望就涉嫌侵犯人權的行為懲罰北京，可能最快周二（8日）就會採取行動。此舉或導致主要服裝品牌撤離中國。

報道指出，有關禁令範圍尚不清楚，不知是否涵蓋從新疆或中國發貨的所有棉製品，還是可能擴大到從第三國發貨、含有新疆棉花的產品。

據報，這項被稱為「暫扣令」的措施，將由美國海關及邊境保衛局發布。當局早前曾以可能涉及強制童工與囚工等侵害人權事項為由，查扣一批新疆發貨的疑似真髮製品配件。

而在今年7月，特朗普政府將數間服裝企業列入黑名單，以使用新疆強制勞力為由禁止他們購買美國產品。當中包括Ralph Lauren、Tommy Hilfiger、Hugo Boss等主要國際服裝品牌的目前或以前的供應商。

【中美角力】美再打「新疆人權牌」  制裁11間中企  外交部回應

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或令服裝品牌撤離中國

如果美國對新疆棉製品發布禁令，或對全球服裝製造商產生巨大影響。新疆是中國工廠的棉花、紡織品、石油化工產品和其他產品的主要原產地，而全球許多大型、知名的服裝品牌，都依賴中國供應鏈，包括使用產自新疆的棉花和紡織品。

美國此舉更可能導致主要服裝品牌紛紛撤離中國。事實上，在中美貿易戰下，不少企業考慮將服裝供應鏈轉移到越南、孟加拉和印尼等，但部分企業發現中國的高品質生產難以復制，或是面臨激烈的廠房空間競爭。

新疆是中國棉花主要產地。

對於強迫勞動指控，中國外交部發言人華春瑩曾稱，新疆籍少數民族務工人員作為中國廣大勞動者的一部分，各項權益都受到《勞動法》、《勞動合同法》等法律保護，「哪有什麼『強迫勞動』？」她批評美國在涉疆問題上製造惡毒謊言，其目的無非是打壓遏制中國，破壞中國發展和穩定，促美方停止借涉疆問題干涉中國內政。

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責任編輯：林佩怡

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