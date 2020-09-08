【中國經濟】商務部推進修訂鼓勵外商投資產業目錄：讓更多外企分享中國機遇

中國多次強調穩外資，優化營商環境。商務部表示，正加快推進修訂鼓勵外商投資產業目錄相關工作，將大幅增加鼓勵條目，支持更多外資企業享受相關稅收政策，讓更多外資企業分享中國市場、中國機遇。

將大幅增加鼓勵外商投資產業條目

中國國際投資貿易洽談會（簡稱「投洽會」）攜手阿里巴巴集團共同打造的「雲上投洽會」今日正式上線，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文致辭。他指出，世界百年未有之大變局加速變化，國際投資合作面臨復雜嚴峻的形勢。

王受文表示，今年6月，《海南自由貿易港建設總體方案》出爐，進一步引領更高層次更高水平開放型經濟發展；2020年外商投資負面清單出台，負面清單條數從40條進一步縮減到33條，擴大了金融、教育、農業等領域開放。8月，《外商投資企業投訴工作辦法》出台，加大力度保護外商投資合法權益。

他透露，目前，商務部正加快推進修訂鼓勵外商投資產業目錄相關工作，將大幅增加鼓勵條目，支持更多外資企業享受相關稅收政策。

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針對當前不少企業界人士對全球產業鏈供應鏈因非經濟因素而面臨衝擊的擔憂，王受文明確表示，作為吸引外資的主管部門，將繼續落實好外資准入負面清單，擴大鼓勵外商投資範圍，讓更多外資企業分享中國市場、中國機遇；將進一步建立健全外商投資服務體系，幫助解決困難問題；將進一步實施好《外商投資法》及配套規定，營造穩定公平透明、可預期的營商環境。

責任編輯：尹航

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