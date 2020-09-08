【中印衝突】印軍被指越線鳴槍威脅 環球時報：離被消滅就不遠了

中印邊境再起衝突，解放軍西部戰區今日（8日）凌晨發出聲明，指責印軍7日非法越線，並對前來交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅，這被指打破中印邊境45年無槍聲紀錄。中國官方《環球時報》發表社評，稱一線印軍開槍逞能，離被消滅就不遠了。

據解放軍西部戰區新聞發言人張水利稱，印軍非法越線進入中印邊境西段班公湖南岸神炮山地域，並在行動中對前出交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅，中方被迫採取應對措施穩控現地局勢。

他批評，印方行徑嚴重違反中印雙方有關協議協定，推高地區緊張局勢，極易造成誤解誤判，是嚴重的軍事挑釁行為，性質非常惡劣。要求印方立即停止危險行動，立即撤回越線人員，嚴格約束一線部隊，嚴肅查處鳴槍挑釁人員，確保不再發生類似事件。

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《環球時報》今日社評稱，中印邊境地區保持了40多年的大體平靜，雖發生過兩軍對峙，但沒有釀成嚴重戰鬥，就是因為雙方都遵循不在衝突中開槍的規約。兩國軍人今年6月發生械鬥導致傷亡，但那時仍沒開槍。

轟印度挑釁「不自量力」

「印軍星期一向中國軍人鳴槍威脅，這是在宣告邊境地區不開槍的規約作廢了嗎？如果是的話，那麼中印就要準備共同迎來邊境地區血雨腥風的新時期。」社評表示，印方一線部隊、民族主義輿論、對華外交政策都「越線了」，對中國軍隊和全體中國人民「不自量力的挑釁」，正在懸崖邊上「笨拙地倒立逞能」。又要印度民族主義勢力想一想，「究竟印度的『槍』多，還是中國的『槍』多」。

社評強調，堅持不在邊境地區使用槍支原則是解放軍和中國國家的一份善意，力量強大的一方只有理性，而不會有軟弱，印度民族主義分子「作為沒有見過世面的井底之蛙」，需要補上圍繞道義ABC的這一課。

最後，社評表示，中國不希望中印邊境地區開戰，如果印方誤讀中方的善意，妄圖用開槍震懾解放軍部隊，必將引火燒身，中方決不會為了避免戰爭而妥協。如果印軍一線部隊繼續魯莽使用槍支，必須準備面對在軍事衝突爆發情況下，就地被消滅的危險，衝突的後果責任在印度一邊。中方在做和平解決邊境紛爭的努力，但做好一切準備，為維護國家領土完整採取任何行動。中方「已對印方仁至義盡，會用行動糾正印方一些勢力對中國國家意志的誤讀」。

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責任編輯：林佩怡

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