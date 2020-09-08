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【新冠肺炎疫苗】數十萬人接種後無人感染　國藥疫苗能抗變種

社會熱點 13:14 2020/09/08

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國藥集團旗下中國生物技術公司周一（7日）表示，該公司研發的兩款新冠病毒肺炎疫苗，迄今已有數十萬人次接種，無明顯不良反應案例，無一人感染，預估抗體至少可維持1至3年。

國藥下屬的中國生物透過微信公眾號發文作以上表示。內地財新網報道，中國生物4日曾披露，經國家藥監局批准，該公司武漢生物製品研究所、北京生物製品研究所研發的新冠病毒（COVID-19）滅活疫苗分別於6月30日、7月23日納入中國疫苗緊急使用，目前已有數十萬人次接種。

中國官方批准3支疫苗緊急使用　中國生物佔其二

中國生物稱，中國官方批准3支疫苗緊急使用，中國生物就佔了其中的兩支，目前也是緊急使用接種量最大、人數最多，已有數十萬人次接種，且無明顯不良反應案例，無一人感染，證明疫苗的有效性。

【新冠肺炎疫苗】試驗顯示　科興疫苗對老年人似乎安全

中國3款新冠滅活疫苗已3期測試 順利的話年產6億劑

中國生物總法律顧問周頌表示，新冠病毒滅活疫苗一共需要接種兩劑，間隔2至4周，接種完第一劑以後，研究顯示，7天開始普遍產生抗體；接種完第二劑28天以後，中和抗體陽性率均達百分之百。也就是說，按照規範接種兩劑疫苗28天後，所有人都產生足以抵抗病毒的抗體。

至於接種疫苗後能防護多久？中國生物指出，最早打疫苗的人到現在已有5、6個月的時間，他們不斷抽血監測抗體數值，目前都還處於抗體峰值的穩定期，沒有下降。再從動物實驗、病毒特性以及相同或類似疫苗的技術路線來看，保護1至3年以上應該是沒有問題的。

中國生物疫苗　據稱能應對病毒變種

中國生物並稱，曾把北京新發地批發市場、俄羅斯、英國、奧地利和美國的病毒株，用滅活疫苗來做交叉中和試驗，結果顯示均能百分百中和，因此疫苗應對新冠病毒變異是沒有問題的。

據發布，中國生物的滅活疫苗預計最快今年年底上市，可年產3億劑，未來擴大產能後可達到年產8至10億劑，預估一年可為4至5億人接種疫苗。

中國3款新冠滅活疫苗亮相服貿會 包裝盒透露劑量與成分等重要信息

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責任編輯：鄧國強

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