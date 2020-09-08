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【農夫山泉IPO】賣水發達！創始人鍾睒睒登上中國富豪榜三甲

國情動向 13:54 2020/09/08

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本港史上新股凍資王、中國樽裝水及飲品生產商農夫山泉(09633)周二(8日)在港股掛牌上市，公司股價高開逾八成，市值近5,000億港元。憑藉農夫山泉上市，該公司創始人兼董事長鍾睒睒身家急漲，更登上中國富豪榜三甲之列，賣瓶裝水都可以發大財。

農夫山泉周二首掛高開85.11%，報39.8元。公司目前已發行總股本逾111.88億股股份，市值一度高達4,452.91億元，拍得住市值約4,721億元的重磅股港交所(00388)。該股中午收報33.3元，市值仍達3,725億元，高過中國海洋石油(00883)約3,670億元。

農夫山泉上市前沒有引入私人股權投資等機構，也沒有聯合創始人等分享其股權。據招股書，鍾睒睒在公司上市後持股超過84.4%，以中午收市價計，市值超過3,144億港元。

賣水發達！創始人鍾睒睒登上中國富豪榜三甲

【農夫山泉IPO】農夫山泉水「有點甜」？八大水源地或藏玄機

【農夫山泉IPO】賣水都能發達！行銷高手鍾睒睒領農夫山泉上巔峰

此外，鍾睒睒持股A股萬泰生物(603392.SH)74.23%股權，按周二(8日)中午收市價195.21億元人民幣計算，其持有萬泰生物股份市值約628億元人民幣，即其總身家達3,856億港元。

按照福布斯最新富豪排行榜，目前中國首富騰訊(00700)創辦人馬化騰身家為567億美元(約4,422.6億港元)，緊次的阿里巴巴(09988)創辦人馬雲身家514億美元(約4,009.2億港元)，內地龍頭藥企恒瑞醫藥(600276.SH)大股東孫飄揚身家344億美元(約2,683.2億港元)。換言之，鍾睒睒的財富已穩佔中國富豪榜三甲之列。

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責任編輯：游昊雲

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