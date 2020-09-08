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中印邊境45年來首度開火？印度否認鳴槍威脅

國情動向 14:49 2020/09/08

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中印邊境45年來首度開火？印度否認鳴槍威脅

解放軍指控印度部隊周一（7日）在拉達克東部班公錯湖南岸「鳴槍威脅」中方人員，為中印邊境45年來首次開火事件。但印媒引述印度政府消息人士今天否認說，沒有印度部隊在班公錯湖附近開槍。

解放軍西部戰區司令部發言人張水利周二（8日）凌晨發表聲明說，印度軍方7日非法越線進入中印邊境西段班公錯湖（Pangong Tso Lake）南岸神炮山地域，在行動中悍然對前往交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅，中國邊防部隊被迫採取應對措施穩定局勢。

中印邊境45年來首度開火？印度否認鳴槍威脅

【中印衝突】印軍被指越線鳴槍威脅 環球時報：離被消滅就不遠了

張水利指控，印方行徑嚴重違反中印雙方有關協定，推高地區緊張局勢，極易造成誤解誤判，是嚴重的軍事挑釁行為，性質非常惡劣。要求印方立即停止危險行動，立即撤回越線人員，嚴格約束一線部隊，嚴肅查處鳴槍挑釁人員，確保不再發生類似事件。

解放軍西部戰區司令部 稱印軍曾開槍

印度媒體報導，中印上一次開火是在1975年的圖龍拉山（Tulung La），如果中國指控屬實，代表這是中印雙方45年以來第一次有人開火。

中印部隊5月初在拉達克（Ladakh）東部對峙後，迄今仍無法解決。雙方部隊曾於6月15日晚上在加萬谷（Galwan Galley）爆發45年來最嚴重的死傷衝突。

中印邊境仍緊張　美媒：解放軍殲-20戰鬥機部署新疆

【中印衝突】中印防長會晤 雙方強調協商解決邊境問題

在事態惡化後，雙方透過外交和軍事管道溝通，同意把部隊撤離對峙地點，並完成加萬谷等地的第一階段撤軍。但因雙方對於班公錯湖等地的撤軍方式意見分歧，又於中印實際控制線（LAC）沿線強化軍事部署。

印度稍後宣稱，中國部隊8月29、30日試圖佔領班公錯湖北岸，遭印軍挫敗；中國則指控是印軍先占領班公錯湖南岸戰略高地，先違反雙方協定。

中印軍方至近期 實質仍保持對話

之後，解放軍8月31日被指試圖取得戰略高地。印度聲稱中國軍方再遭印軍「挫敗」，且印軍佔領了中國陣地，往中國方向推進4公里，不過印度有一名藏族士兵死亡。

【中印衝突】中印邊境衝突再起 解放軍指印軍越線挑釁

【中印衝突】印度外長：中印和解是當務之急　下周或與王毅會面

趁著上海合作組織（SCO）國防部長會議在莫斯科召開，在中國國防部長魏鳳和要求下，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）與魏鳳和4日在莫斯科大都會飯店會談，但雙方各自闡明立場，指責對方違反協定，並未達成共識。

印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）啟程前往莫斯科出席9到11日舉行的上海合作組織外長會議。印度新聞信託社（PTI）引述消息人士透露，蘇杰生在赴莫斯科前可能先到伊朗訪問，8日可能在伊朗與中國國務委員兼外交部長王毅會面，討論如何解決中印拉達克邊境緊張問題。

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責任編輯：鄧國強

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