▲ 中印邊境45年來首開火？印度反指解放軍向天開槍

解放軍指控印度部隊周一（7日）在拉達克東部班公錯湖南岸「鳴槍威脅」中方人員，為中印邊境45年來首次開火事件。事件變羅生門，印度軍方發表聲明，稱沒違反邊界協議，並反指中國軍隊在邊界對峙時向空中鳴槍。

印度軍方周二（8日）發表聲明否認中國指控，稱印度沒有違反邊界協議，並反指「是解放軍在雙方於軍隊、外交和政治層面仍在進行磋商的情況下，違反協議，進行攻擊性的部署」。

聲明稱，中國軍隊試圖逼近喜馬拉雅西部拉達克地區的一個前沿據點時，遇到印度軍隊，中國軍隊向空中鳴槍。

印軍：解放軍進行攻擊性部署

解放軍西部戰區新聞發言人稍早表示，印軍周一越線進入中印邊境西段班公湖（Pangong Tso Lake）南岸神炮山地域，並對中國邊防人員鳴槍威脅。這嚴重違反了中印雙方有關協議協定，推高地區緊張局勢。

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印媒稍早前亦引述印度政府消息人士，否認印度部隊在班公錯湖附近開槍。

印度媒體報導指，中印上一次開火是在1975年的圖龍拉山（Tulung La），如果中國指控屬實，代表這是中印雙方45年以來第一次有人開火。

中印部隊5月初在拉達克（Ladakh）東部對峙後，迄今仍無法解決。雙方部隊曾於6月15日晚上在加萬谷（Galwan Galley）爆發45年來最嚴重的死傷衝突。

在事態惡化後，雙方透過外交和軍事管道溝通，同意把部隊撤離對峙地點，並完成加萬谷等地的第一階段撤軍。但因雙方對於班公錯湖等地的撤軍方式意見分歧，又於中印實際控制線（LAC）沿線強化軍事部署。

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印度稍後宣稱，中國部隊8月29、30日試圖佔領班公錯湖北岸，遭印軍挫敗；中國則指控是印軍先占領班公錯湖南岸戰略高地，先違反雙方協定。

中印軍方至近期 實質仍保持對話

之後，解放軍8月31日被指試圖取得戰略高地。印度聲稱中國軍方再遭印軍「挫敗」，且印軍佔領了中國陣地，往中國方向推進4公里，不過印度有一名藏族士兵死亡。

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趁著上海合作組織（SCO）國防部長會議在莫斯科召開，在中國國防部長魏鳳和要求下，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）與魏鳳和4日在莫斯科大都會飯店會談，但雙方各自闡明立場，指責對方違反協定，並未達成共識。

印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）啟程前往莫斯科出席9到11日舉行的上海合作組織外長會議。印度新聞信託社（PTI）引述消息人士透露，蘇杰生在赴莫斯科前可能先到伊朗訪問，8日可能在伊朗與中國國務委員兼外交部長王毅會面，討論如何解決中印拉達克邊境緊張問題。

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責任編輯：鄧國強

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