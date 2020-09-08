【內循環】習近平：以擴內需為戰略基點　長期應對外部環境

新冠肺炎疫情改變世界政經格局。中共總書記習近平今日（8日）表示，當前疫情風險仍存，要全面做好外防輸入內防反彈工作。在經濟方面，他強調，要牢牢把握擴大內需這個戰略基點，保護和激發市場主體活力，做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備。

要全面做好外防輸入內防反彈工作

中國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會今日舉行。習近平總結梳理了中國應對疫情的過程和經驗，指出長期積累的雄厚物質基礎、建立的完整產業體系、形成的強大科技實力、儲備的豐富醫療資源為疫情防控提供了堅強支撐。

他指出，這場抗疫鬥爭是對國家治理體系和治理能力的一次集中檢驗，要抓緊補短板，堵漏洞，強弱項，加快完善各方面體制機制，著力提高應對重大突發公共衛生事件的能力和水平。

習近平談「雙循環」重塑競爭優勢戰略抉擇 要科技創新對外開放

習近平：牢牢把握擴大內需戰略基點 加大關鍵核心技術攻堅

習近平表示，當前疫情仍在全球蔓延，局部風險仍存，要全面做好外防輸入內防反彈工作，堅持常態化精准防控和局部應急處置結合，絕不能讓來之不易的疫情防控成果前功盡棄。

自私自利、嫁禍他人的做法會傷害世界人民

當前，內地防疫形勢已趨於穩定，但從世界範圍內來看，仍有多國的新增確診數字不斷上升。

習近平提到，中國在自身疫情防控面臨巨大壓力的情況下，盡己所能為國際社會提供援助，包括向世衛組織提供兩批共5,000萬美元現匯援助，向32個國家派出34支醫療專家組等。從3月15日至9月6日，中國總計出口口罩1,515億只，防護服14億件，護目鏡2.3億個，呼吸機20.9萬台，檢測試劑盒4.7億人份，紅外測溫儀8,014萬件。

習近平指出，中國將繼續推進疫情防控國際合作，支持世衛組織發揮全球抗疫領導作用，同各國分享防控和救治經驗，繼續向應對疫情能力薄弱的國家和地區提供幫助，發揮全球抗疫物資最大供應國作用。

習近平說，「我們將拓展同世界各國的互利互惠合作，繼續推進經濟全球化，堅定維護多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈安全暢通運轉，共同推動世界經濟早日重現繁榮。」

他提到，重大危機面前沒有任何一個國家可以獨善其身，團結合作才是人間正道。任何自私自利、嫁禍他人、顛倒是非、混淆黑白的做法，不僅會對本國和本國人民造成傷害，而且會給世界各國人民帶來傷害。

在經濟方面，習近平稱，要堅持以供給側結構性改革為主線，堅持深化改革開放，牢牢把握擴大內需這個戰略基點，保護和激發市場主體活力，確保宏觀政策落地見效，提高產業鏈供應鏈穩定性和競爭力，要重視生物安全風險，提升國家生物安全防御能力，要做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備。

【中國經濟】服貿會開幕 習近平提出3倡議堅持擴大對外開放（有片）

【中美角力】習近平提「5個不答應」 對中美關係釋何信號？

【內循環經濟】習近平接連通話印尼摩洛哥元首 重申對外開放

習近平提新時代治藏方略 須鑄牢中華民族共同體意識

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道