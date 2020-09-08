【中美角力】前商務部長：萬勿丟棄國際市場 保住對美市場尤為重要

中美關係持續緊張，美國總統特朗普再提中美經濟脫鉤。中國前商務部長陳德銘強調，中國企業的國際市場萬萬不可丟棄，保住對美市場尤為重要。

陳德銘今日（8日）在北京出席「第七屆中國企業全球化論壇」並演講，提到當今世界百年變局面臨兩個突出問題，一是美國保護主義引發的貿易和投資摩擦，尤其是違反多邊規則的懲罰性關稅和實體清單制度，令中國、歐盟、日本等多國經濟受到損害，美國自身也深受影響。

二是新冠疫情肆虐，隔離的「雙刃劍」又遲滯了經濟的增長，反過來使抗疫經費捉襟見肘。

他認為，經歷了抗疫的洗禮和反思，全球價值鏈會趨向短鏈化和區域化，推動經濟增長的生產力將更多依靠科技進步，一個數字化、網絡化的智能社會將勢不可擋。他稱，多邊經貿組織和規則的改革短時間內或難以達成，但「脫鉤」和新冷戰絕不會得逞，而違背歷史潮流者痛定思痛後，還是要坐下來談判。

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後疫情時期 中國出口仍大有可為

陳德銘指出，企業尤其是中國企業，經歷疫情陣痛和恢復期的反彈後，會迎來困難和機遇並存的艱難探索期。在在雙循環推動下，國內消費市場成了企業開拓的主戰場，但市場的成長不能「畢其功於一役」，收入增加、物價穩定、資源保障及心理預期等都是重要因素。

同時，國際市場萬萬不可丟棄，不僅是「一帶一路」沿線和歐洲市場，保住對美市場尤為重要。他解釋，美國和中國擁有世界最大的兩個國內市場，雙方經濟結構的互補性決定了「誰也離不開誰」。長期看，未來中美關係以競爭為主，但仍要努力在有規則競爭中創造合作，避免或減少嚴重對抗。

他續稱，2018年中美經貿摩擦以來，美國對華產品平均關稅逐漸加徵到20%，但今年首7月中國輸美產品仍佔美進口國別之首，美國的全球逆差及美中貿易逆差紋絲不減，這是市場規律使然，後疫情時期的中國出口仍大有可為。他奉勸白宮官員不要學做鴕鳥，埋頭不見。

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責任編輯：林佩怡

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