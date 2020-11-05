  • 24°C
香港時間 : 20201105日 (四) 11:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拜登親中？】拜登對中國態度 恐如中美關係插水

國情動向 10:20 2020/11/05

分享：

【拜登親中？】拜登對中國態度 恐如中美關係急轉直下

美國大選結果雖然料需時日方能敲定，但拜登取得270張選舉人票在望下，拜登勝選入主白宮已成為大概率事件。時值中美關係陷入建交以來最低谷，拜登中國政策尤其令人關注。特朗普陣營經常將拜登描述成「親中」，拜登與中國打交道確有超過40年歷史，但拜登從過去稱歡迎中國崛起，到現在視中國為美國頭號戰略挑戰，這態度的轉變，正正好比中美關係數十年來發展。拜登今天雖未否定過去中美接觸，但美國政界當年令中國向西方靠攏的幻想，相信已不復存在。即使拜登入主白宮，中美關係對抗仍然增易減難。

就在不到20年前，拜登與不少美國政壇中人仍期望，美國可以用接觸改變中國，讓中國變成他們理想中的國家。美國參議院前助手Frank Jannuzi記述，拜登2001年訪問中國時，曾向時任中國國家主席江澤民表示，美國歡迎中國在全球舞台繁榮、融入地冒起，因為美方預期這會是一個「遵守規則」的中國。

那是拜登首次以參議院外交委員會主席身份外訪，美國同年促成中國加入世界貿易組織（WTO）。拜登當年與中國官員談到導彈技術擴散、人權及台灣等棘手議題，他回國後向傳媒亦傳遞了相同信息：美國歡迎中國崛起，因為大國會「守規則」。

19年後，拜登第3次參選美國總統，並首次獲提名成為民主黨候選人之際，中國的確崛起了，只是在美國眼中是個心腹大患。美國兩黨在國會達成對華強硬共識，加上特朗普大打中國牌，又多次攻擊拜登對華「軟弱」下，拜登就香港、新疆等議題批評北京，又揚言假如中國嘗試限制美國公民或企業言論自由，自己當選後會「迅速經濟制裁中國」。

拜登當選在望 中美關係7種新可能

《紐約時報》綜合拜登本人與他身邊十多名顧問訪問指出，拜登現時已經視中國為美國「頭號戰略挑戰」（top strategic challenge）。拜登上半年也在《外交政策》雜誌撰文，表明「美國需要對中國硬起來」。

拜登曾盼望改變中國 中美新世紀卻愈走愈遠

拜登與中國淵源甚深。他最早到訪中國是在1979年，當年美國參議院首次派團訪問新中國，與中國領導人鄧小平見面，而中國亦於同年啟動改革開放。拜登2011年以副總統身份訪華時，也熱衷地提起首次訪華經歷，指自己「當年就相信我現在相信的事，中國崛起對中國、美國以至世界都是正面進展。」

拜登同時也是中國人權的強烈批評者。六四事件後，拜登在美國國會提出法案，推動華府資助媒體在中國宣傳民主價值，最終促成自由亞洲電台在1996年成立。

但另一邊廂，拜登亦意識到對華人權外交的局限。美國國會1991年以人權為要點，激烈辯論是否給予中國最惠貿易待遇時，拜登主張，美國首要考慮是防止中國向伊朗及敘利亞出售導彈，因為否則會危及以色列安全。

【拜登親中？】拜登外交團隊 鷹派程度或不輸特朗普

美國在世紀之交決定讓中美貿易正式正常化，為中國加入世貿開綠燈時，拜登與不少國會議員都認為，讓中國融入世界，有助改變中國內部政經與社會結構，令中國變為「有建設、負責任」的一員。

不過在往後，美國因遭受911恐襲而將焦點轉向中東，泥足深陷多年並元氣大傷；中國則把握住戰略機遇，從政治、經濟、軍事上急速冒起，惟卻沒有向美國人認為「正確」的方向進發。中國反而對自己的制度變得更加自信，更加敢於捍衛中國主權，而外國企業雖然在中國市場也分得甜頭，但所遇困難和競爭環境並未如他們預期的減少和改善。

拜登出任副總統期間，奧巴馬政府已試圖將美國外交重新聚焦應對中國，「重返亞太」，但美國這一着又在相當程度上遭到特朗普削弱。特朗普退出了奧巴馬政府與亞太11國締造、排除中國的《跨太平洋夥伴協定》（TPP）。特朗普「美國優先」主張亦使美國在其盟國之間不得人心，損害了美國領導地位。

拜登壓制手段有別特朗普 對中國來說有辣有唔辣

助手：拜登認為習個性強硬、深信中國模式

拜登若當選美國總統，他對中美關係的處理相信會比特朗普穩妥，但兩國超級大國到底應該如何管控意識形態分歧，他並無明確答案。拜登5月曾向《紐時》指出，自己2011至2012年多次與習近平見面時，曾嘗試搞清楚中美建立「好勝不好戰」（competitive but not bellicose）的關係、不是基於力量的關係是否可行。

奧巴馬任內東亞與太平洋事務助理國務卿Kurt Campbell回憶稱，拜登當時覺得，習近平是個強硬、不感情用事的人物（tough and unsentimental），後者質疑美國的力量，並相信中國共產黨的優越性。拜登在一次白宮會議上更向顧問表示：「我認為我們應對此人會手忙腳亂。」（I think we've got our hands full with this guy.）

如今，拜登雖然未至於認為美國過去與中國接觸失敗，但也再沒有談到要改變中國，反而更在於復興美國。拜登眾顧問認為，美國必須以自由價值和經濟創新，重掌美國領導地位，這樣才可號召志向相同的國家聯手約束中國。拜登顧問 Jake Sullivan 6月曾表示，美國應該「減少聚焦如何阻攔中國前進，而更多把注意力集中在怎樣令自己加速」。

【賀錦麗中國政策】照樣強硬 但中美這些事情有得談

拜登會否推翻特朗普政策 並未可知

對於特朗普對中國推出的措施，拜登未有明言自己當選的話會否撤銷關稅，也沒有承諾會讓美國重新加入TPP。這兩項議題在競選之中，都可能觸及基層藍領選民神經。至於中美科技戰，拜登會否「放生」華為也是個未知之數。

在應對氣候變化、伊朗與北韓核問題、公共衛生等議題上，拜登則有意繼續中美合作。但假如特朗普政府鷹派在未來數月絕地反撲，離開房間前為中美關係投出手榴彈，也不排除會影響拜登未來與中國合作空間。

【拜登中國政策】重使美國號令諸侯 中國挑戰恐更大

可以肯定的是，若拜登入主白宮，他和中國打交道40多年的歷程會到達高潮。

中美一個是冒起中的超級大國，一個是守成的超級大國，兩國意識形態與發展方向截然不同，加上民族主義情緒都在升溫，更大程度碰撞幾已無可避免。《紐時》指出，在拜登一眾顧問眼中，中國在過去幾年已不再享有「無罪推定」（benefit of the doubt）。中國外長王毅近日則表明，中國無意改變美國，更不想取代美國，而美國也不可能一廂情願地改變中國，更不可能阻擋14億中國人民邁向現代化的歷史進程。

拜登當選照圍中國「得歐洲者得天下」

拜登這樣說中國 稱最大威脅俄羅斯

拜登稱若當選將晤達賴喇嘛 就西藏問題制裁中國官員

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【美國大選2020】結果不明朗 中國是得還是失
今日
【美國大選2020】結果不明朗 中國是得還是失
【美國大選】要求停止點票 特朗普如連任勢5招打中國
2020/11/04
【美國大選】要求停止點票 特朗普如連任勢5招打中國
【美國大選】胡錫進：指望大選結果有利中國 很沒出息
2020/11/04
【美國大選】胡錫進：指望大選結果有利中國 很沒出息
【美國大選】管他白宮主人是誰 中國決定這樣打科技戰
2020/11/04
【美國大選】管他白宮主人是誰 中國決定這樣打科技戰
【美國大選】不管誰贏 中美關係皆有機會「重設」？
今日
【美國大選】不管誰贏 中美關係皆有機會「重設」？
地緣政治 外交 人權 中國市場 中美關係 中國 美國 總統大選 拜登 美國民主黨

上一篇文章

【拜登親中？】拜登外交團隊 鷹派程度或不輸特朗普

下一篇文章

【美國大選】中國想不想拜登當選？華爾街顧問這樣評估
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】被問特朗普可能贏 中國外交部用這句回應（組圖）
【美國大選】被問特朗普可能贏 中國外交部用這句回應（組圖）
【美國大選】不想點剩下選票？特朗普若輸中美恐更危
【美國大選】不想點剩下選票？特朗普若輸中美恐更危
中美脫鉤會否逆轉？ 蓬佩奧智囊余茂春這樣看
中美脫鉤會否逆轉？ 蓬佩奧智囊余茂春這樣看
【美國大選】拜登當選在望 中美關係7種新可能
【美國大選】拜登當選在望 中美關係7種新可能
中美釋積極訊號？蓬佩奧專機借道中國 外交部稱依法依規審批
中美釋積極訊號？蓬佩奧專機借道中國 外交部稱依法依規審批
【美國大選2020】結果不明朗 中國是得還是失
【美國大選2020】結果不明朗 中國是得還是失