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【中澳緊張】澳洲媒體最後兩名駐華記者撤離 京：對其調查詢問屬正常執法

國情動向 18:11 2020/09/08

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澳洲傳媒機構最後的兩名駐華記者，在被中國國安當局約談、經歷5天的外交對峙後，已離開中國返抵澳洲。中國外交部周二（8日）表示，中方有關部門在辦案過程中，依法對兩名記者展開調查詢問，屬於正常執法行為，並在執法過程中嚴格依法辦事。

正值中澳關係惡化，中國外交部重申，希望澳方同中方相向而行，以實際行動推動中澳關係的改善和發展。

「只要守法依法報道 沒有必要擔心」

在北京，外交部發言人趙立堅表示，中方依法保護新聞採編人員的合法權利，但新聞工作者也有義務遵守中國的法律法規。他稱，外國記者只要遵守法律，依法依規進行報道，「就沒有必要有任何擔心」。

他表示，中國堅持對外開放的基本國策沒有也不會改變，中方始終歡迎包括外國記者、中國媒體聘用的外國僱員，依法依規在中國從事採訪報道工作，並繼續提供便利和協助。他又強調，中方堅持在相互尊重、平等互利基礎上，發展與澳洲的友好合作關係。

＿【中澳緊張】中國海關暫停澳洲一企業大麥進口 指檢出有害生物

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撤離中國的澳洲記者，分別是澳洲廣播公司（ABC）記者伯特斯（Bill Birtles），以及澳洲金融評論（AFR）記者史密斯（Michael Smith）。這是1972年以來，澳洲媒體再無記者駐華。

公安上門通知禁離境 官員斡旋後接受問話

據報早於上周，駐北京的澳洲外交官已提醒伯特斯離開中國，澳洲外交與貿易部也向ABC高層發出同樣建議。隨後ABC著手安排航班接伯特斯回澳洲。伯特斯原定上周四返澳，但在啟程的前一晚，有7名公安去到他的住所，通知他已被禁止離境，並要在翌日就一宗國家安全案件接受問話。

澳洲傳媒兩名駐華記者離開中國。

伯特斯隨即向澳洲駐華大使館求助，之後藏身駐北京的大使館內。中方官員聯繫他問話，但他以人身安全為理由拒絕。在兩國官員協商後，中方同意在伯特斯接受問話後，取消他的離境禁令。伯特斯周日在澳洲駐華大使傅關漢（Graham Fletcher）的陪同下，接受當局問話。之後他的出境禁令被撤銷，並於周一由北京飛往上海再回國。

史密斯的經歷與博圖斯類似，他在澳洲駐上海總領事館接受保護，經安排後離開中國。據報兩名記者都被告知，要就中國環球電視網（CGTN）華裔澳籍記者成蕾的事接受調查。

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澳洲外長佩恩表示，外交官與中國有關部門進行了接觸，澳洲提供了領事援助，幫助兩人返國。而澳洲政府會繼續為成蕾等在中國被拘留的澳洲公民，提供領事援助。而澳洲對中國的旅遊建議維持「不要前往」，指在中國可能會面臨任意拘留的風險。

責任編輯：林佩怡

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