【華為禁令】OPPO小米做了這個動作　因應美國封殺華為

中美科技戰升級，美方試圖切斷華為的芯片（又稱晶片）供應源，華為手機產量恐受打擊。同為內地手機大廠的OPPO與小米，部署增加手機出貨量，填補原屬華為的市場佔有率；其中，OPPO下半年的銷售目標擬倍增至1億部。

OPPO中國區總裁劉波周一（7日）對外發出公開信，指隨著全球疫情防控逐漸常態化，再加上經濟恢復穩定，讓OPPO取得了「難得的外部發展環境」，在「結合市場情況」之下，OPPO將下半年銷售目標提高至1億部；而儘管中國國內市場有「較大挑戰和壓力」，但是情勢已在好轉，下半年銷量也可望提高30%以上。

OPPO起動填補華為市佔率 銷售目標倍增

調研機構Strategy Analytics數據顯示，今年上半年OPPO的手機出貨量為4660萬部，其中，中國內銷為2590萬部，如果下半年出貨量真的能達到1億部的話，今年全年OPPO的出貨量，將比2019年全年增長28%。

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財新在報道此事時，將OPPO公開大幅上調下半年銷售目標的動作，與華為芯片供應受阻後，其它手機品牌欲瓜分華為市佔的市場預期，作相提並論。

另一方面，市場人士指華為一旦因美國禁令，無法在手機搭載Android系統、使用Google軟件，將影響歐洲地區銷售。

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小米據報正部署增加開拓歐洲市場，採取從入門到高階旗艦機種全面覆蓋策略，同時加上銷售智能物聯網產品的模式，藉此深入消費者生活，進而讓小米品牌有更明顯在地發展成效。

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事實上，Strategy Analytics預測，今年全球手機總出貨量將為12.6億部，較去年下滑11%，而三星、蘋果（Apple）、華為則分別以21%、15.3%、15.1%的市佔率居前3名，但是如果華為真的無法取得更多芯片、其庫存將在明年耗盡；若此事成真的話，Strategy Analytics預估其市佔率或將跌至4.3%。

台灣媒體日前就報道，供應鏈消息透露，華為近期已通知業界將下調新一代手機Mate40出貨量，訂單削減幅度達30%。

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責任編輯：鄧國強

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