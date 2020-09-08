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【華為禁令】三星訂3億大戰略　謀搶佔華為手機市佔率

經濟脈搏 18:11 2020/09/08

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中美科技戰升級，美方試圖切斷華為的芯片（又稱晶片）供應源，華為手機產量或受打擊，明年出貨量恐跌七成。彭博社報道，三星電子（Samsung）正部署填補華為市場佔有率，預計今年智能手機總出貨量為2.6億部，明年可望達3億部，按年增長15%。

彭博社報道指，由於受到美國制裁，明年華為的智能手機出貨量可能下降70%，而其他中國智能手機製造商和三星可能會因為華為的困境而受益。

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報道指出，新冠疫情令智能手機市場上半年的形勢更嚴峻，三星Galaxy S20系列手機表現不及預期，三星發現該系列手機年初銷量疲軟，但料下半年會恢復過來。業內人士透露，其正規劃促銷計劃，以推動智能手機出貨量超過3億部。

機構：華為一旦斷芯　手機市佔恐跌至4.3%

事實上，Strategy Analytics預測，今年全球手機總出貨量將為12.6億部，較去年下滑11%，而三星、蘋果（Apple）、華為則分別以21%、15.3%、15.1%的市佔率居前3名；但如果華為真的無法取得更多芯片、其庫存將在明年耗盡，其市佔率或將跌至4.3%。

台灣媒體日前就報道，供應鏈消息透露，華為近期已通知業界將下調新一代手機Mate40出貨量，訂單削減幅度達30%。

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責任編輯：鄧國強

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