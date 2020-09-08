直擊弘芯資金崩裂實況　芯片業不是擲錢便成功（有片）

▲ 直擊弘芯資金崩裂實況 芯片產業不是擲錢便成功

中美科技戰白熱化，中國政府著力扶植國產芯片（又稱晶片）企業崛起，期望實現中國芯片產業自力更新。但在此關鍵時刻，號稱千億投資的芯片項目－－武漢弘芯，卻陷入資金鏈斷裂困境。有內媒直該項目瀕臨爛尾狀況，不僅廠房建造已停工、更拖欠工程款項。

有專家直指，弘芯項目陷爛尾危機是一個警示，反映芯片產業不是政府投入一部份錢便能成功，實際並非這般簡單。

武漢弘芯公司成立於2017年，號稱投入1280億元人民幣、折合港幣1450億元，並邀請了曾任台積電共同營運長和中芯國際獨立董事的蔣尚義擔任執行長。曾經，其風頭一時無兩，被視為中國下一代半導體產業發展的指標企業。

弘芯曾是明星項目 內媒發現如今瀕臨爛尾

但這個「明星項目」近期卻傳出資金鏈崩裂，兩間內地財經媒體，先後直擊弘芯的真實情況。

根據《每日經濟新聞》報道，武漢弘芯日前才因為財務危機，將購自荷蘭ASML、目前國內惟一的7納米芯片光刻機抵押給銀行，換取5.8億元人民幣的貸款紓困；至近日，更傳出廠房與宿舍施作工程早已停工，並且積欠包商款項。

武漢弘芯資金鏈崩裂 中國芯片熱潮被指現警號

直擊弘芯資金崩裂實況 芯片產業不是擲錢便成功

報道指出，武漢弘芯的危機曝光，源於一份官方資料。在7月30日發布的「上半年東西湖區投資建設領域經濟運行分析」中明確提到，武漢弘芯半導體「存在較大資金缺口，隨時面臨資金鏈斷裂，導致項目停滯的風險」。不過這份資料目前已經從網站上移除。

國內惟一7納米芯片光刻機 已抵押給銀行

根據報道，造成武漢弘芯資金出現缺口的主要原因，是二期項目的土地無法順利取得，這也導致國家半導體大基金、其他股權基金無法導入。

此外，報道也提到，武漢弘芯的建設承包商在去年11月就傳出合約糾紛，未向包商付清工程款。

另一內地媒體《第一財經》實際到位在武漢的工地現場直擊，施工人員指出，承攬弘芯潔淨室和機電系統工程的亞翔集成科技，自今年復工以來就沒有到現場施工，也不清楚具體的開工計劃。另有包商透露，已有8個月沒有收到款項了。

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根據亞翔集成科技提出的半年報資料指出，弘芯已積欠約5000萬元人民幣的工程款項。

廠房工程已停工 拖欠大筆施工費用

內地媒體報道，武漢弘芯在2017年成立之初，喊出主攻14納米製程，並將在一年後拿下7納米製程，屆時產能將達到每月3萬片。此話一出引起業界震撼，因為當時全世界僅有台積電與三星，具備生產7納米芯片且量產能力，中國的中芯國際則要到2020年年底，才能實現7納米晶片量產。

對於弘芯陷困，《每日經濟新聞》引述半導體投資人士指，半導體產業投資對各方面要求較高，僅僅依靠土地等優惠政策是肯定不夠的。

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半導體項目回本期非常漫長，動輒以十年計算。在沒有盈利之前，需要考慮清楚如何活下去。

一般來說，地方政府只能承擔一部分，比如廠房代建、基礎設施建設等，那麽其餘資金來源呢？

芯片產業回本期長 必須找到長期生存的方法

這名業者更指，一個大規模半導體項目想要獲得良好發展，需要考慮人才、技術、專利、產品、市場、運營以及行業周期等諸多因素。任何一項條件不滿足，都可能導致項目面臨巨大的經營風險。

他舉例，作爲半導體項目，除了購買設備，IP、工藝等知識產權等問題也都需要考慮周到。「弘芯號稱要做14納米工藝，但在沒有其他大廠授權的情況下，從頭開始無異於天方夜譚」。

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▲ 有專家直指，弘芯項目陷爛尾危機是一個警示，反映芯片產業不是政府投入一部份錢便能成功，實際並非這般簡單。

▲ 根據報道，造成武漢弘芯資金出現缺口的主要原因，是二期項目的土地無法順利取得，這也導致國家半導體大基金、其他股權基金無法導入。

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責任編輯：鄧國強

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