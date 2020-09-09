  • 29°C
香港時間 : 2020909日 (三) 11:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

中國8月CPI年增2.4%漲幅略回落　PPI降幅收窄（更新版）

經濟脈搏 09:39 2020/09/09

分享：

中國8月居民消費價格指數（CPI）按年增長2.4%，預期增長2.4%，前值增長2.7%。中國8月生產者物價指數（PPI）按年下降2%，預期下降1.9%，前值下降2.4%。

中國國家統計局公佈，2020年8月份，全國居民消費價格按年上漲2.4%。其中，城市上漲2.1%，農村上漲3.2%；食品價格上漲11.2%，非食品價格上漲0.1%；消費品價格上漲3.9%，服務價格下降0.1%。1月至8月，全國居民消費價格比2019年同期上漲3.5%。

中國7月通脹整體溫和 下半年貨幣政策著重精準導向

【中國經濟】經濟「V型」復甦惟存四大隱憂 宏觀政策仍需發力

從按年看，CPI上漲2.4%，漲幅比7月回落0.3個百分點。其中，食品價格上漲11.2%，漲幅比7月回落2.0個百分點，影響CPI上漲約2.33個百分點。據測算，在8月份2.4%的按年漲幅中，2019年價格變動的翹尾影響約為2.1個百分點，新漲價影響約為0.3個百分點。

8月份，中國工業生產持續向好，市場需求繼續恢復，原油、鐵礦石和有色金屬等國際大宗商品價格延續上漲勢頭，帶動國內工業品價格繼續回升。從按月看，PPI上漲0.3%，漲幅比7月回落0.1個百分點。

【中國經濟】CPI顯示内地無明顯通脹壓力 料人行仍有可能降息

【中國經濟】内地6月CPI漲2.5%符預期　豬肉價格漲81%（更新版）

【中國經濟】5月CPI重回「2時代」 通脹溫和幣策料保持寬鬆

責任編輯：游昊雲

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

管濤：人幣未成升值趨勢 大摩料人幣明年底見6.6
2020/09/08
管濤：人幣未成升值趨勢 大摩料人幣明年底見6.6
中國提全球數據安全8項倡議：不監控他國、不裝後門
2020/09/08
中國提全球數據安全8項倡議：不監控他國、不裝後門
中國8月CPI年增2.4%漲幅略回落　PPI降幅收窄（更新版）
今日
中國8月CPI年增2.4%漲幅略回落　PPI降幅收窄（更新版）
8月中國PPI年降2.0% 月漲0.3%
今日
8月中國PPI年降2.0% 月漲0.3%
商品 國家統計局 食品 PPI CPI 中國

上一篇文章

8月中國PPI年降2.0% 月漲0.3%

下一篇文章

直擊弘芯資金崩裂實況　芯片業不是擲錢便成功（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

華為或明年推首部鴻蒙手機　能達Android八成水平
華為或明年推首部鴻蒙手機　能達Android八成水平
直擊弘芯資金崩裂實況　芯片業不是擲錢便成功（有片）
直擊弘芯資金崩裂實況　芯片業不是擲錢便成功（有片）
【中芯股價】花旗：美倘制裁中芯　對全球衝擊難以估計
【中芯股價】花旗：美倘制裁中芯　對全球衝擊難以估計
【華為禁令】OPPO小米做了這個動作　因應美國封殺華為
【華為禁令】OPPO小米做了這個動作　因應美國封殺華為
【中芯股價】美倘打中芯燒到記憶體業 意外波及蘋果？
【中芯股價】美倘打中芯燒到記憶體業 意外波及蘋果？
【中芯股價】美倘真制裁 沙盤推演中芯命運兩大變數
【中芯股價】美倘真制裁 沙盤推演中芯命運兩大變數