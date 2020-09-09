中國8月CPI年增2.4%漲幅略回落　PPI降幅收窄（更新版）

中國8月居民消費價格指數（CPI）按年增長2.4%，預期增長2.4%，前值增長2.7%。中國8月生產者物價指數（PPI）按年下降2%，預期下降1.9%，前值下降2.4%。

中國國家統計局公佈，2020年8月份，全國居民消費價格按年上漲2.4%。其中，城市上漲2.1%，農村上漲3.2%；食品價格上漲11.2%，非食品價格上漲0.1%；消費品價格上漲3.9%，服務價格下降0.1%。1月至8月，全國居民消費價格比2019年同期上漲3.5%。

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從按年看，CPI上漲2.4%，漲幅比7月回落0.3個百分點。其中，食品價格上漲11.2%，漲幅比7月回落2.0個百分點，影響CPI上漲約2.33個百分點。據測算，在8月份2.4%的按年漲幅中，2019年價格變動的翹尾影響約為2.1個百分點，新漲價影響約為0.3個百分點。

8月份，中國工業生產持續向好，市場需求繼續恢復，原油、鐵礦石和有色金屬等國際大宗商品價格延續上漲勢頭，帶動國內工業品價格繼續回升。從按月看，PPI上漲0.3%，漲幅比7月回落0.1個百分點。

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責任編輯：游昊雲

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