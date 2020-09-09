▲ 【華為禁令 中美5G科技戰】南韓向華為出手 三星SK海力士據報斷供晶片

中美5G科技戰，美國特朗普政府禁止全球企業，以美國技術向華為提供晶片（芯片）下，南韓兩家廠商跟隨向華為出手。南韓三星、SK海力士（SK Hynix）據報決定，在9月15日美國禁令生效後，停止向華為供應晶片。

南韓《朝鮮日報》報道，半導體業界消息表示，三星電子、SK海力士、台灣聯發科技、美國美光（Micron）等半導體企業，均有向美國政府請求批准與華為交易，但至今尚未有企業獲批。這意味着，美國禁令生效後，三星與SK海力士都需要斷供華為。

三星和SK海力士向華為供應D-RAM和NAND Flash記憶體。華為的採購額分別佔三星電子3.2%，及SK海力士11.4%的銷售，金額分別為7.4萬億韓元（約482億港元）及3萬億韓元（約195億港元）。

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報道稱，分析認為，三星和SK海力士若不能向華為出售晶片，業績也會受到衝擊；不過，如果小米、OPPO、VIVO等其他中國品牌在智能手機市場有所增長，整體而言對韓企影響不會太大。

報道引述半導體業界人士表示，企業此前因為不確定，美國禁令是否包括海外的半導體廠商而感到混亂，現在普遍做法則是先向美國政府申請批准，然後靜觀其變。

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責任編輯：連兆鋒