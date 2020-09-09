  • 28°C
香港時間 : 2020909日 (三) 11:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

南韓向華為出手 三星SK海力士據報斷供晶片

國情動向 10:31 2020/09/09

分享：

【華為禁令 中美5G科技戰】南韓向華為出手 三星SK海力士據報斷供晶片

中美5G科技戰，美國特朗普政府禁止全球企業，以美國技術向華為提供晶片（芯片）下，南韓兩家廠商跟隨向華為出手。南韓三星、SK海力士（SK Hynix）據報決定，在9月15日美國禁令生效後，停止向華為供應晶片。

南韓《朝鮮日報》報道，半導體業界消息表示，三星電子、SK海力士、台灣聯發科技、美國美光（Micron）等半導體企業，均有向美國政府請求批准與華為交易，但至今尚未有企業獲批。這意味着，美國禁令生效後，三星與SK海力士都需要斷供華為。

三星和SK海力士向華為供應D-RAM和NAND Flash記憶體。華為的採購額分別佔三星電子3.2%，及SK海力士11.4%的銷售，金額分別為7.4萬億韓元（約482億港元）及3萬億韓元（約195億港元）。

直擊弘芯資金崩裂實況 芯片業不是擲錢便成功（有片）

報道稱，分析認為，三星和SK海力士若不能向華為出售晶片，業績也會受到衝擊；不過，如果小米、OPPO、VIVO等其他中國品牌在智能手機市場有所增長，整體而言對韓企影響不會太大。

報道引述半導體業界人士表示，企業此前因為不確定，美國禁令是否包括海外的半導體廠商而感到混亂，現在普遍做法則是先向美國政府申請批准，然後靜觀其變。

三星訂3億大戰略 謀搶佔華為手機市佔率

OPPO小米做了這個動作 因應美國封殺華為

美倘真制裁 沙盤推演中芯命運兩大變數

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

歡迎崛起變頭號挑戰 拜登中國政策流變好比中美關係史
今日
歡迎崛起變頭號挑戰 拜登中國政策流變好比中美關係史
【中美角力】前商務部長：萬勿丟棄國際市場 保住對美市場尤為重要
2020/09/08
【中美角力】前商務部長：萬勿丟棄國際市場 保住對美市場尤為重要
【中美角力】特朗普再提中美脫鈎：不跟華做生意就沒金錢損失
2020/09/08
【中美角力】特朗普再提中美脫鈎：不跟華做生意就沒金錢損失
【中美角力】中美危險兩月 京立「開放」基調避脫鈎
2020/09/08
【中美角力】中美危險兩月 京立「開放」基調避脫鈎
【中芯股價】美謀制裁中芯內幕曝光：一份報告成關鍵
2020/09/07
【中芯股價】美謀制裁中芯內幕曝光：一份報告成關鍵
地緣政治 外交 科技戰 5G 華為 Samsung 晶片 中美關係 中國 美國

上一篇文章

【中美角力】胡錫進：中國將制裁訪台美國高官及關聯企業

下一篇文章

歡迎崛起變頭號挑戰 拜登中國政策流變好比中美關係史
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】中美脫鉤越來越明顯　專家指下個領域或是醫療
【中美角力】中美脫鉤越來越明顯　專家指下個領域或是醫療
【中美角力】前商務部長：萬勿丟棄國際市場 保住對美市場尤為重要
【中美角力】前商務部長：萬勿丟棄國際市場 保住對美市場尤為重要
【中美5G角力】美國移除華為要花140億 國會還未批
【中美5G角力】美國移除華為要花140億 國會還未批
中國反制美國「淨網」 推全球數據安全倡議提3原則
中國反制美國「淨網」 推全球數據安全倡議提3原則
中印邊界45年來首次開槍　中方指印軍越線鳴槍威脅
中印邊界45年來首次開槍　中方指印軍越線鳴槍威脅
【中印衝突】印軍被指越線鳴槍威脅 環球時報：離被消滅就不遠了
【中印衝突】印軍被指越線鳴槍威脅 環球時報：離被消滅就不遠了