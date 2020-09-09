【中美角力】胡錫進：中國將制裁訪台美國高官及關聯企業

中美在台灣問題上角力不斷。美國繼衛生部長阿扎爾（Alex Azar）上月訪台後，主管經濟事務的副國務卿克拉奇（Keith Krach）亦傳出可能訪台。中國官方《環球時報》總編輯胡錫進在社交網站表示，中國將制裁訪台的美國高官，及他們的關聯企業。

胡錫進昨晚在Twitter上稱，因訪台而受制裁的美國高官，將永遠不被允許進入中國大陸，與他們有關係的美國公司也將會失去中國大陸市場。

他稍早又在微博表示，近日有台灣媒體放風稱，台將與美成立美台「經濟與商業對話」機制，並可能重啟「貿易暨投資框架協議」談判據稱台灣當局正積極推動美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）訪台，並可能邀請克拉奇赴台。

「不要來中國 不要和中國做生意」

他批評，台灣當局推動上述活動是挾洋自重，貼靠美國，但稱台灣不過是美國人手裡的小棋子，一旦形勢變化，「台灣當局會竹籃打水，輸的很慘。50年前的歷史難道忘了嗎？」

【中美角力】美軍機疑似在台灣起飛 行蹤詭異惹關注

【中美角力】特朗普避談大陸倘對台動武：他們知我會怎做（有片）

他警告，準備去台灣的美國官員要三思，「應該了解台灣問題在中國人心中的分量」。對於膽敢在台灣問題上挑釁中國的美國人，「中國人民會記你一輩子。你們今後不要來中國了，不歡迎你們。你們自己和關聯的企業也不要和中國做生意了，會受到制裁。你們的下場也不會好的。」

美宣布與台建立新的雙邊經濟對話 解密對台6項保證文件 北京回應

【中美角力】美衛生部長訪台見蔡英文之際 解放軍軍機飛越台海中線

【中美角力】 美智庫：美軍貿然協防台灣 或被解放軍打至潰敗

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解