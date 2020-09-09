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【中芯國際】美倘制裁中芯蝴蝶效應　中美承受3大打擊

經濟脈搏 20:10 2020/09/09

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【中芯股價】制裁中芯勢掀蝴蝶效應　中美承受3大打擊

中美科技戰白熱化，美方官員證實審視會否制裁中國芯片（又稱晶片）產業龍頭中芯（0981），路透社分析指，美國政府倘打出這一招，將造成3方俱受創傷。以中芯為火車頭的中國芯片業「自力更生」大計固然恐脫軌，中國其他芯片相關企業亦有損失，而美國等西方芯片設備與技術巨頭也會損失商機。

路透社發表分析文章，拆解這場似乎沒有贏家的戰爭。其中，自美國傳出研擬對中芯實施技術限制、使之成為華為翻版後，中芯國際在AH股價格一度暴,跌；其中在港股周一曾挫22％、至周二才回穩。

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但這一震盪只是開頭，美國政府倘若來真的，祭出制裁中芯的動作，將撼動全球芯片產業。整理路透社的分析文章，主要體現於3方面。

其一：中國以中芯帶動的芯業升級大計受挫

華為的芯片供應源被美國封殺後，中芯被視為中國半導體產業升級、甚至自力更生的火車頭；中芯7月回歸A股的第二上市，籌集的66億美元資金，以及獲國企支持，體現這一國家戰略。

但分析人士表示，美方一旦制裁中芯，擬議的出口限制將禁止應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Researc）和KLA Corp等美國供應商向中芯國際出售製造機械。這將阻止中芯製造先進芯片。

如果荷蘭和日本等國家也效仿美​​國的做法，那麼荷蘭的艾司摩爾（ASML）、日本的東京電子（東京威力科創）和愛德萬測試（Advantest）等公司可能也會限制對中芯國際的出口。

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擬議的出口限制措施，可能會對中芯、乃至中國芯片行業造成全面打擊。研究公司歐亞集團董事Kevin Allison在一份報告中寫道：

如果中芯國際無法獲得美國的技術，中國向半導體行業前沿攀登的努力將變得更加艱難，甚至是不可能。

其二：美國及日本等西方芯片技術企業失去商機

正如以上所述，美國政府擬議的對中芯的限制也可能給應用材料、科林研發、KLA Corp和日本的東京電子（東京威力科創）等芯片製造機械供應商帶來沉重打擊。

路透社指，這不僅會削弱它們目前的銷售和服務業務，還可能奪走中芯國際擴張計劃帶來的商機。\

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其三：中國其他芯片相關企業同受創

分析師指，美日及荷蘭等芯片設備倘不能賣給中國，也不太可能讓中國本土的芯片設備供應商受益，因為沒有哪家公司能取代技術更先進的外國公司。

不僅如此，中國芯片技術及設備生產商非但不能受益，反而會被間接波及。路透社引述中信里昂證券分析師Bin在一份研究報告中寫道，「有人可能認為，中國的設備和材料供應商將因去美國化而得到進一步提振，長期來看這可能沒錯，但如果中芯國際的生產線癱瘓，這些中國設備和材料將沒有用武之地」。

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路透社舉例，中國的北方華創和中微半導體設備等公司的進步前景，現在可能面臨威脅。

路透社指出，制裁令一旦祭出，台灣部份芯片業者可漁人得利，因電子產品製造商可能會轉向台企採購。台北券商元富證券的總經理Paul Cheng表示，現在台灣華邦電子和旺宏電子或許有能力吸收中芯國際的NOR閃存業務。兩家公司的股價在周一都有所上漲。

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責任編輯：鄧國強

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