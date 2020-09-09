【中澳緊張】中國官媒：澳洲情報人員最近突擊搜查中國駐澳記者住所

中澳緊張關係升級，在澳洲媒體最後兩名駐華記者被中國國安人員問話、緊急撤離中國後，中國官方新華社、《環球時報》稱，澳洲情報人員最近突擊搜查中國駐澳媒體記者住所。

新華社報道，今年6月26日，澳洲國家情報機構人員「突襲」搜查中國駐澳媒體記者居所，盤問記者長達數小時，並帶走記者工作電腦、手機、USB、文字手稿等。澳情報人員並要求中方記者就此次搜查活動對外「保密」。中新社指出，遭搜查的是 3間中國媒體駐澳機構4名記者，而 最終澳方調查結果證明中國記者並未從事與其身份不符的活動。

據新華社，澳洲情報人員同時還搜查新南威爾士州工黨議員莫斯爾曼（（Shaoquett Moselmane））的住所和辦公室，理由是他曾多次公開稱讚中國抗疫成就，批評澳洲對華政策，懷疑他是中國代理人。

環球時報：嚴重的政治事件

《環球時報》引述有專家稱，澳方以可能違反澳洲反干預法等「莫須有」的名義，侵犯中國在澳媒體記者和機構正當合法權益，嚴重干擾中澳正常交往和人文交流，毒化兩國關係，是嚴重的政治事件。

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有澳洲傳媒形容，中國官媒的報道，是對澳洲記者撤華「發起反擊」。

澳洲廣播公司（ABC）記者伯特斯（Bill Birtles）及澳洲金融評論（AFR）記者史密斯（Michael Smith）近日離開中國抵達澳洲。這是1970年代中期以來，首次沒有澳洲媒體記者駐華。分析認為，事件反映中國限制西方在華新聞報道方面，越來越強硬。而「媒體戰」加劇國與國之間的認知困難和信任缺失。

▲ 澳洲兩名記者離開中國。

據報早於上周，澳洲外交官已提醒伯特斯離開中國。他原定上周四返澳，但前一晚有7名公安去到他的住所，通知他已被禁止離境，並要在翌日就一宗國家安全案件接受問話。伯特斯隨即向澳洲駐華大使館求助，之後藏身在大使館內。後來他在澳洲駐華大使傅關漢（Graham Fletcher）的陪同下，接受當局問話。之後他的出境禁令被撤銷。史密斯（Michael Smith）也在澳洲駐上海總領事館接受保護，經安排後離開中國。

北京稱成蕾涉從事危害國安活動

兩名記者據報被告知，要就中國環球電視網（CGTN）澳籍華裔記者成蕾的事接受調查。

▲ 成蕾

中國外交部發言人趙立堅昨日被問到澳洲記者事件時，證實成蕾「因涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動，近期被有關部門依法採取強制措施，並進行審查」。他強調，中方有依法對兩名澳洲記者開展調查詢問，屬正常的執法行為。而成蕾案正依法偵辦，其各項合法權益均得到充分保障。

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責任編輯：林佩怡

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