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美國軍機疑假扮馬來西亞飛機 逼近中國海南西沙

國情動向 12:03 2020/09/09

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【中美南海角力】美國軍機疑假扮馬來西亞飛機 逼近中國海南西沙

中美軍事對抗有持續升溫趨勢，有指美國軍機涉嫌假扮馬來西亞飛機，在南海對中國沿岸抵近偵察。另一方面，美軍偵察機也在東海執行任務，在中國軍隊演習禁航區域附近出沒，但未有如上次U-2高空偵察機一樣，闖入解放軍實彈射擊劃定區域。

「南海戰略態勢感知計劃」發佈消息，指美國空軍一架RC-135W電子偵察機，周二（8日）由沖繩嘉手納基地起飛，經台灣與菲律賓之間巴士海峽進入南海空域。美機當時發出身份識別電碼為「AE01CE」，但其後電碼改為「750548」，以馬來西亞國籍飛機身份顯示於監控數據之中。

兵不厭詐！美軍機疑用假身份巡南海 回程「露出馬腳」

據了解，上述這款飛機身份識別電碼由ADB-S系統發出，軍民兼用。電碼由6位16進制數字組成，字元包括0到9及A到F，俗稱hex code。

按國際民航組織（ICAO）分配，美國hex code範圍由A00000至AFFFFF，「AE01CE」因此就是美國飛機。馬來西亞hex code則由750000開始，至757FFF結束。美國軍機若掛着「750548」電碼，則是對外宣稱飛機國籍為馬來西亞。

「南海戰略態勢感知計劃」表示，美軍這架RC-135W周二進入南海後，反覆在海南島與西沙群島之間空域巡邏，距離海南島海岸只有不到51海里（約93公里）。

計劃稱，這架RC-135W上周四（3日）亦懷疑掛着假國籍在南海偵察，當時假電碼為「07675C」。資料顯示，這代表西非國家塞拉里昂飛機。

中國航母預警機空警-600疑首飛 美媒：美軍鷹眼倒模

另外，美國陸軍CL-604型偵察機周二據報在東海出現，沿着解放軍9月8日至11日間演習劃出禁航區域界線外圍收集情報，但未有進入禁區。CL-604偵察機由Challenger 650商用噴射機改裝而成，機上並沒有美軍標識。

美國空軍U-2偵察機8月底擅自闖入，解放軍北部戰區實彈演習海域上空禁飛區。中國國防部向美方提出嚴正交涉，指美機嚴重干擾中方正常演訓活動，極易引發誤解誤判甚至造成海空意外事件，是赤裸裸的挑釁。

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責任編輯：連兆鋒

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