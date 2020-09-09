【華為禁令】華為傳通知經銷商  明年手機產量暴削八成

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美國針對華為禁令將於本月15日生效，華為芯片（又稱晶片）供應源恐受嚴重打擊，手機生產業務堪憂。南韓有媒體報道，華為已向韓方經銷伙伴通報，明年智慧手機出貨量預計只有5,000萬部左右，按年急降八成。這消息，與早前機構估計的其中一種情境吻合。
南韓媒體TheElec周三（9日）報道稱，華為已經私下通知了一些主要的南韓經銷商，預計明年即2021年智能手機出貨量為0.5億（即5,000）部左右。
數據顯示，2019年華為智能手機的出貨量約2.4億部，上述消息如屬實，即出貨量暴跌八成左右。
華為明年智能手機出貨量僅5000萬部
這與市場分機構Strategy Analytics此前的預測接近。該機構指，今年全球手機總出貨量將為12.6億部，較去年下滑11%，而三星、蘋果（Apple）、華為則分別以21%、15.3%、15.1%的市佔率居前3名；但如果華為真的無法取得更多芯片、庫存明年耗盡，其市佔率或將跌至4.3%。
在這之前，供應鏈傳出消息也顯示，華為已經在近期通知相應的供應商，Mate40系列會減產，而本次砍單幅度預計將達到30%，主要還是缺少芯片所致。
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消息稱，三星可能會從這一最新進展中受益，特別是在中國和歐洲等市場。知情人士表示，三星的目標是2021年擴大在歐洲的市場份額。該公司在該地區排名第一，但在2020年上半年，其出貨量和份額均出現下滑。
三星的目標是在2021年出貨3億部智能手機，這個新的目標旨在利用華為所留下的真空。三星在2019年出貨了2.95億部智能手機，而2020年的出貨量預計在2.4億部至2.6億部之間。
責任編輯：鄧國強
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