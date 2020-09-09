外圍拖累 滬指收跌1.9% 創業板指大跌4.8%

隔夜美股集體大跌，科技股重挫，加上中國8月工業生產者出廠價格指數（PPI）仍然疲弱，A股市場避險情緒濃厚，上證綜合指數收跌1.9%，再度失守3300點。創業板指更大跌4.8%。

內地股市今日低開低走，截至收市，滬指報3254.63點，跌1.86%；深證成指報12861.75點，跌3.25%。創業板指跌4.8%，收報2523.4點。

滬深兩市成交破萬億元（人民幣，下同），合計10364億元，較上個交易日明顯放量，其中滬市成交3411億元，深市成交6953億元。北向資金全日淨流出逾37億元。

行業板塊大多數收跌，農業、醫藥生物、半導體、通信等板塊領跌。鋼鐵、航運、國防軍工板塊逆市上漲。

科技股面臨整理

川財證券研究所所長陳靂表示，外盤持續走弱，對A股產生利空影響；另外，昨夜特斯拉下跌超20%，蘋果跌逾6%，對國內相關產業鏈股票形成傳導效應，帶動指數下跌。此外，天山生物等三隻股票停盤核查的消息打擊了創業板市場低價股的炒作情緒，今日創業板低價股炒作情緒降溫。

對於後市，陳靂表示，預計機構難以在短期內再次抱團，對大盤上漲造成一定壓力，但周期、銀行等板塊目前處於較低估值水平，風險相對較低，大盤暫不存在大幅下跌的基礎。

申万宏源首席市場分析師桂浩明指出，目前，市場整理還需要較長時間來完成，科技股的再度崛起還需要一段時間，而對於藍籌股，特別是消費股的調整可能目前還沒有完成。

國家統計局公布，中國8月居民消費價格指數（CPI）按年增長2.4%，符合預期，前值增長2.7%。PPI降幅進一步收窄至2%，有分析師指，預計後續CPI仍將繼續回落，四季度料將在2%以下波動，通縮壓力加大；PPI受國內需求和國際大宗商品下行雙重壓力制約，反彈乏力，預計仍將在負值區間徘徊更長時間，通縮狀況短期內難以改變。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道