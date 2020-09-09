8月PPI仍疲弱 滬指半日跌逾1% 創業板指大跌3.5%

隔夜美股集體大跌，加上內地8月工業生產者出廠價格指數（PPI）仍然疲弱，內地股市今日（9月8日）亦低開低走，市場避險情緒濃厚，上證綜合指數半日跌逾1%，再度失守3300點。創業板指更一度大跌逾5%。

滬指早盤跳水，最多跌2.3%，隨後V型反彈，跌幅收窄至截至1.07%，中午休市報3280.96點；深證成指報12999.02點，跌2.21%。創業板指跌3.46%，收報2558.93點。

滬深兩市成交合計6505億元（人民幣，下同），較上個交易日明顯放量，其中滬市成交2209億元。北向資金早盤淨流出逾25億元。

行業板塊大多數收跌，農業、醫藥生物、半導體、通信等板塊領跌。鋼鐵、航運、紡織服裝、國防軍工板塊逆市領漲。

國家統計局公布，中國8月居民消費價格指數（CPI）按年增長2.4%，符合預期，前值增長2.7%。PPI降幅進一步收窄至2%，有分析師指，預計後續CPI仍將繼續回落，四季度料將在2%以下波動，通縮壓力加大；PPI受國內需求和國際大宗商品下行雙重壓力制約，反彈乏力，預計仍將在負值區間徘徊更長時間，通縮狀況短期內難以改變。

責任編輯：蒯宇澄

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