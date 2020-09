【中印衝突】印媒曝光解放軍「神秘」武器　外形好似關刀

中印邊境持續緊張,雙方軍事對立升級。有印媒曝出解放軍手執類似「關刀」的武器圖片,同時,中國官媒央視《軍事報道》節目官方微博還公布了西藏軍區某旅組織部隊首次展開成建制傘降訓練的影片,並配文稱「探索高原空降作戰模式,鍛造特種兵全天候、全地域作戰能力。」

在北京,外交部發言人華春瑩曾稱,印度今年以來在中印邊界西段,多次違反雙方協議協定和重要共識,單方面武力改變現狀,破壞邊境地區和平穩定,導致邊境地區局勢緊張,責任完全在印方。她指,中方對此保持了極大克制,防止事態不斷擴大。

印媒稱解放軍有備而來是打算搏鬥

據《今日印度》(India Today)報道,周一晚,中國軍隊試圖靠近實控線(LAC)沿線在熱贊拉山(Rezang La)附近的一個印度前沿陣地,並攜帶槍支、棍棒、長矛和砍刀(guns, rods, spears and machetes)等武器。報道說,解放軍的行動受到了印度軍隊的阻止。

由《今日印度》公布的圖片可見,解放軍所執的武器似是鐵棍加裝刀片製成,類似「關刀」。

▲ India Today圖片

報道還提到,解放軍手執這些武器顯示他們「打算和印度軍隊有近距離打鬥」(they were expecting close combat with the Indian Army soldiers.),儘管砍刀和長矛在其他戰場上並不常見,但在中國軍隊的手中卻不足為奇。(While machetes and spears may not be a common sight at any other battlefront, they are hardly a surprise in the hands of the Chinese troops. )

值得一提是,中印在上世紀90年代曾立下協議,雙方明確,在邊境對抗時不使用槍炮,以防止發生致命事件、甚至由山頭衝突升級為熱戰。在今年6月時也有多間英美媒體聲稱引述消息,披露更多衝突細節,其中部份死亡軍人是在石頭戰中墮崖而死。

另一方面,中國官媒央視《軍事報道》節目官方微博8日晚間還公佈了西藏軍區某旅組織部隊首次展開成建制傘降訓練的影片,並配文稱,「特戰隊員不僅是陸上猛虎、海上蛟龍,更是空降敵後的利刃尖刀。連日來,西藏軍區某旅組織部隊首次展開成建制傘降訓練,探索高原空降作戰模式,鍛造特種兵全天候、全地域作戰能力。」

