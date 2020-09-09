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【中美角力】美國據報本周宣布禁止新疆棉花番茄製品進口　稱涉強迫勞動

國情動向 12:39 2020/09/09

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中美角力不停，路透社報道，美國將下令禁止中國新疆棉花、番茄製品進口，稱生產過程涉及強迫勞動。美國海關和邊境保護局（CBP）發言人表示，特朗普政府原本預計周二宣布有關行動，但因日程安排問題，推遲至本周晚些時候宣布。

美國擬禁新疆棉花及番茄產品進口。

報道還預計，CBP將宣布針對其他5項涉及強迫勞動的新疆產品的進口禁令。根據美國「暫扣令」，CBP可以涉嫌使用使用強迫勞動為由，扣留貨品。中國一直否認虐待新疆維吾爾族的指控。

CBP執行副局長Brenda Smith表示，進口禁令生效後，將適用於涉及棉花的整個供應鏈，包括棉紗、紡織品和服裝，以及該地區出口的番茄、番茄醬和其他製品。

【中美角力】以侵犯人權為由 美國擬祭新疆棉花製品禁令 

【中美角力】美海關查扣13噸新疆真人毛髮製品　指生產過程涉侵犯人權

禁令或對美國零售商、服裝商及食品製造商產生廣泛影響。中國的棉花產量佔全球約兩成，大部分來自新疆。報道指出，中國也是全球最大棉花進口國，是從美國進口棉花最多的國家。

中國或反制 徵高額關稅

彭博社引述資深棉花交易員稱，中國可能會採取反制措施，例如對美國棉花徵收高額關稅，或不將美國棉花納入進口配額。據美國戰略與國際研究中心去年10月的報告，而美國從中國進口的服裝，佔服裝總進口量3成。《紐約時報》則稱，美國此舉可能導致主要服裝品牌紛紛撤離中國。

據彭博報道，美國已禁止從新疆地區3間公司進口產品，同時計劃將另外6間公司納入限制名單，其中3家屬於棉花、紡織和服飾行業，一間為電腦零件行業，兩間為髮製品行業。報道列出面臨禁令的分別是新疆生產建設兵團、伊犁卓萬服飾製造有限公司、新疆准噶爾棉麻有限公司、合肥寶龍達信息技術股份有限公司和保定綠葉碩子島商貿有限公司、洛浦縣第四職業技能教育培訓中心、洛浦縣髮製品相關的工業園區。

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責任編輯：林佩怡

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