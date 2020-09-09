香港與11國商討旅遊氣泡 内地跨省旅遊如何受歡迎？

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，香港正與11國商討落實旅遊氣泡，港人都期望可以恢復跨國旅遊。而鑒於新冠疫情基本得到控制，內地在過去幾個月裡逐步放寬了國內旅行限制。7月，旅遊監管部門允許跨省團隊旅遊恢復，並將旅遊景點的承載量上限從正常水平的30%提高到50%。究竟内地跨省旅遊如何受歡迎？

香港中旅主席蔣洪說，到目前為止，遊客都選擇了離家近的旅遊目的地，以便將旅行保持在最低限度，「疫情帶來的心理影響仍然揮之不去，傳統的遠途旅遊團還沒恢復多少。但我們面向家庭的景區已經趕上或超過了去年同期的水平。」該公司正考慮在珠三角投資建設更多此類項目，該公司上半年收入下降了74%。

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與此同時，由於大多數國家的邊境仍對遊客關閉，高收入家庭無法到海外旅遊，他們蜂擁前往國內的豪華渡假勝地。位於海南島的三亞亞特蘭蒂斯酒店是高端市場強勁復蘇的受益者之一。

8月初，這家擁有水上樂園和水族館的五星級酒店的入住率達到95%，而客房價格同比上漲了5%。旅遊預訂網站顯示，在亞特蘭蒂斯酒店住一晚的價格在2488元到12,0539元（人民幣，下同）之間。此外，居家辦公和視頻會議的迅速採用造成商務旅行減少，也導致「工作休假」的興起，即人們可以拖家帶口在舒適的渡假地遠程辦公。

據中國旅遊研究院統計，2019年，中國出境旅遊人數約為1.55億人次，增長3.3%。同年中國旅遊業的總收入增長了11%，達到6.6萬億元，該行業創造了近8000萬個就業崗位，佔中國就業總人口的10%。

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責任編輯：游昊雲

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