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中國8月CPI回落PPI仍為負 通縮隱憂下貨幣政策難收緊

經濟脈搏 13:38 2020/09/09

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內地南方洪災影響逐漸消退，食品價格上漲勢頭減弱，帶動中國8月CPI按年漲幅回落至2.4%，符合預期，預計年內CPI漲幅將繼續回落。與此同時，工業生產改善，PPI按年降幅收窄至2%，料將延續修復態勢。

不過，8月扣除食品和能源的核心CPI仍處於低點，PPI上行CPI下行，反映疫情後供給改善優於需求復甦，內需仍偏弱。中國的貨幣政策正在從疫情時期超寬鬆狀況向正常化回歸，通縮隱憂將制約貨幣政策進一步收緊。

料CPI繼續下行 需求仍然偏弱

國家統計局公布，8月CPI中食品價格按年上漲11.2%，非食品價格按年漲0.1%，8月核心CPI上漲0.5%，漲幅與上月相同。交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智指出，CPI上漲主要還是食品價格拉動的，非食品價格仍處在低位，核心CPI亦處在低點，表明需求仍然偏弱，本輪需求恢復滯後於供給改善。

他指，隨洪澇災害等極端天氣影響消退，CPI還會往下走，不過，雖然核心CPI比較低，但並不意味着當前出現明顯的通縮狀況，只能說是一個低通脹的水平。PPI降幅收窄則與工業生產改善、上游初級商品如原油等價格回升、擴大新基建的宏觀政策帶來的需求等等都有關。未來PPI降幅還會進一步趨於收窄。

中國8月CPI按年漲幅回落至2.4%。（圖片來源：國家統計局）

中國8月PPI按年降幅收窄至2%（圖片來源：國家統計局）

劉學智認為，當前貨幣政策主要根據經濟面情況而定，二季度之後經濟已經在恢復，而且要防止某些領域出現過度金融化，因此貨幣政策還是趨向於謹慎，暫時沒有必要釋放更多的流動性。

PPI反彈乏力 料仍在負值區間徘徊

中原銀行首席經濟學家王軍亦預計，後續CPI仍將繼續回落，四季度料將在2%以下波動，通縮壓力加大；而他認為，PPI受國內需求和國際大宗商品下行雙重壓力制約，反彈乏力，預計仍將在負值區間徘徊更長時間，通縮狀況短期內難以改變。

摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊認為，核心CPI處在低位，但還是正值，還不能說是通縮。當然，核心CPI可能是比較令人擔心的，但目前還不需要貨幣政策去做出反應。他指，目前貨幣政策其實是正常化，並不是收緊，而且正常化之後，依照目前的通脹水平，貨幣政策其實也難以進一步收緊，而是會維持合理力度的操作性。

他指出，PPI上行CPI下行也反映出中國經濟的一個結構性問題，即供給好於需求，需求還是偏弱；同時，消費也出現一個不是特別正常的沙漏型的消費結構，奢侈品的消費還不錯，低端的必須消費也不錯，但中間的可選消費品受就業和收入的影響，反而比較弱，所以整體零售銷售也是所有經濟指標裡最弱的。

中海晟融經濟學家張一提到，價格從來不是制定貨幣政策的關鍵因素，但價格持續疲弱也從另一個角度提示，目前的政策力度是否足夠，在內需不穩的情況下，過快緊縮貨幣政策是否會導致四季度後經濟面臨影響。

中國8月CPI年增2.4%漲幅略回落 PPI降幅收窄（更新版）

8月PPI仍疲弱  滬指半日跌逾1%  創業板指大跌3.5%

責任編輯：蒯宇澄

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疫情 貨幣政策 經濟 食品 國家統計局 通脹 PPI CPI 通縮 中國

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