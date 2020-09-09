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華為開發者大會料推鴻蒙2.0 「達Android 8成」足夠嗎

經濟脈搏 14:04 2020/09/09

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華為開發者大會料推鴻蒙2.0 「達Android 8成」足夠嗎

中美5G科技戰，美國封殺華為白熱化之際，華為開發者大會2020準備於周四（10日）舉行。華為晶片（芯片）供應受國打壓下，軟件和生態系統會是華為今屆開發者大會宣傳重點，當中以鴻蒙2.0系統最為受到關注。華為此前透露，鴻蒙目前已達到Android約80%水平。然而，鴻蒙系統將來會有多少應用程式還待觀望，鴻蒙能否與Android及Apple iOS三分天下，助華為突圍仍是個未知之數。

華為東莞松山湖開發者大會在即，公司預先已公佈日程。華為常務董事、消費者業務CEO余承東屆時會發表《共建萬物互聯的全場景智慧生態》主題演講。華為消費者業務軟件部總裁則會負責，發佈適用於不同平台的「全場景終端軟件」。

由此可以預見，華為今次開發者大會主題會圍繞鴻蒙2.0、華為移動服務HMS、物聯網（Internet of Things，IoT）、全場景終端軟件、華為搜索引擎等等，凸出華為軟件生態圈。

華為傳通知經銷商 明年手機產量暴削八成

華為在去年8月開發者大會上公佈鴻蒙1.0系統。鴻蒙是華為投資開發，可兼容Android的跨平台移動操作系統。華為旨在以鴻蒙系統（HarmonyOS），作為連接手機電腦、穿戴裝置、自動汽車、工業機械、遠程醫療等領域物聯網的基礎。

鴻蒙系統目前只有華為智能電視「智慧屏」使用。余承東去年開發者大會上的簡報則顯示，華為計劃今年推出鴻蒙2.0，並將應用層面擴展至創新國產PC（個人電腦）、智能手錶手環、智能汽車等。鴻蒙3.0系統料於2021年推出，涵蓋音箱、耳機等裝置，而鴻蒙往後會繼續擴展至虛擬實境（VR）眼鏡等更多設備。

至於鴻蒙手機，余承東早前表示，今年不會發佈，但明年有可能。他稱華為與Google存在協議，所以鴻蒙手機先要等一等。華為此前曾坦言，有意繼續使用Android作為手機系統，直至無法使用。

南韓向華為出手 三星SK海力士據報斷供晶片

余承東又透露，華為對鴻蒙系統投入過億，目前已發展至Android 70%至80%左右的水平，而美國禁令現時主要影響是，華為新手機難以（搭載最新晶片）發佈，Android生態系統內也有很多東西沒法用。

事實上，華為靠鴻蒙等軟件生態圈突圍並非易事。移動操作系統即使再好用，亦要得到全球科網業廣泛支持，積極開發能在平台上使用的應用程式，方能吸引設備製造商和用戶接受這個系統，愈做愈大。

微軟和三星曾一流科企都曾試過出盡力氣，樹立自家操作系統，但統統都以失敗收場，無法打破Android與iOS雙壟斷局面。華為即使有中國內地龐大市場這獨特地利支持，也要與小米、OPPO等能夠使用Android的其他中國科企競爭。

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華為或明年推首部鴻蒙手機 能達Android八成水平

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責任編輯：連兆鋒

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