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華為開發者大會明午3時起直播　聚焦抗美圍堵（附直播連結）

經濟脈搏 14:05 2020/09/09

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華為開發者大會明午3時起直播　聚焦抗美圍堵

中美科技戰白熱化的關鍵時刻，華為明天、即周四（10日）舉行2020年的HDC開發者大會（Huawei Developer Conference）。華為官網已經公布議程，一如外界所估計，將涉及鴻蒙系統升級等內容，自力更生、抵抗美國圍堵的意味強烈。

華為開發者大會明天下午3時在位於松山湖的東莞籃球場舉行，官方會在網上直播過程。直播連結為：

https://video.cloud.huawei.com/events/cn/conference.html?name=hdc2020

根據華為官方網站公布，2020年開發者大會主題是「 新挑戰，新機遇，新生態」，其議程如下：

15:15-15:50／共建萬物互聯的全場景智慧生態／常務董事
華爲消費者業務CEO余承東

15:50-16:15／連接無限可能 — 全場景終端軟件發布／華爲消費者業務軟件部總裁王成錄 

16:15-16:30／HMS新沃土，讓我們一起共舞／華爲消費者業務雲服務總裁張平安 

16:30-16:45／IOT從解決方案向用戶體驗的進化／華爲消費者業務首席戰略官邵洋 

16:45-17:00／攜手共進，HUAWEI Research使能智慧全場景創新生態／華爲消費者業務手機産品線總裁何剛 

華為開發者大會料推鴻蒙2.0 「達Android 8成」足夠嗎

南韓向華為出手 三星SK海力士據報斷供晶片

分析指，議程其實聚集3大重點。其中，「共建萬物互聯的全場景智慧生態」及「IOT（物聯網Internet of Things）」內容，為公布用於置換Android的鴻蒙HarmonyOS系統升級。

而「全場景終端軟件」則涉及EMUI升級，華為亦會曝光HMS的最新版本，一如外界所料。

其一：鴻蒙HarmonyOS 2.0

華為在去年的HDC大會上發布HarmonyOS 1.0，今年會正式推出HarmonyOS 2.0系統，很可能會應用在華為生產的個人電腦PC、智能手表、車機（車輛導航）產品上，但暫未設置於手機。

其二：EMUI 11系統

EMUI是華爲基於Android開發的操作系統，手機上的EMUI系統繼續發展、並推出EMUI 11，印證了華為消費者業務 CEO余承東之前所說，鴻蒙暫時還不會用在手機上，依然是EMUI為主。

在去年的EMUI 10上大量引入分散式運算之後，EMUI 11同樣也會進一步提升分佈能力，同時圍繞GPU Turbo、單手模式、手勢操控、檔分享、安全性、飛行模式等進行改變，推出更多基於分散式技術的跨設備、全場景交互體驗革新。

EMUI 11系統將在華為Mate 40系列手機上首發，在它宣布之後，Mate 40系列手機發布會也不遠了。

華為或明年推首部鴻蒙手機　能達Android八成水平

華為禁令9月15日生效前趕囤貨 市場估「絕版」麒麟芯片仍可供應半年

其三：HMS Core 5.0

HMS是華為移動服務系統，類似谷歌的GMS，7月初華為已正式宣布了HMS Core 5.0，預計即將舉行的大會，將釋出更多信息。

HMS Core 5.0覆蓋7大領域的服務，包括：應用服務（App Services）、圖形（Graphics）、媒體（Media）、人工智慧（AI）、智慧終端機（Smart Device）、安全（Security）、系統（System），更全面地開放華為「芯端雲」能力。

據之前的數據，HMS全球月活用戶超過7億，註冊的開發者已達到160萬，超過8萬個應用已經集成了華為的HMS Core。

華為手機在中國市場已經佔據接近47% 的份額，但美國禁令已令華為無法使用Google的GMS服務，未來一旦禁令部份條文的豁免期屆滿，華為手機很可能不能再用Android。因此，今次大會公布3大系統升級，頗有逐步替代美國軟件的意味。

華為開發者大會明天下午3時在位於松山湖的東莞籃球場舉行，官方會在網上直播過程。

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責任編輯：鄧國強

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