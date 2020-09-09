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【兩岸關係】今年兩岸最大規模民間交流 海峽論壇下周六廈門開幕

國情動向 14:05 2020/09/09

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因疫情而延後舉行的第12屆海峽論壇將於下周六（19日）在福建登場，台灣的前立法院長王金平將率團參加。據台媒報道，大陸的政協主席汪洋，可望在20日主論壇開幕前，會見王金平一行。「王汪會」堪稱是今年疫情發生，兩岸溝通交流全面中斷以來，規模最大的兩岸民間交流活動。

國台辦發言人馬曉光8日宣布，第12屆海峽論壇將於19日開始在福建省舉辦。他透露，本屆論壇將延續「擴大民間交流、深化融合發展」的主題，以線上線下相結合的方式開展各項交流。中國國民黨前副主席王金平、秘書長李乾龍，以及新黨、親民黨等台灣有關黨派團體及各界代表人士將赴福建出席論壇活動。

馬曉光表示，論壇安排論壇大會和青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流4大版塊30多場活動，以「雲辯論」、「在線知識競賽」、「雲上創意PK」等形式為兩岸青年提供交流和展示才華的舞台；通過「雲招聘」、「帶貨直播」等途徑幫助服務台胞台商就業創業、復工復產；運用「雲祭祀」、「雲端晚會展演」、「雲展覽」等方式為傳統文化交流注入新活力。

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國民黨方面表示，今年各項兩岸交流陸續停辦，「海峽論壇更形重要」。既然兩岸官方管道中斷，國民黨更需扛起重擔，在「海峽論壇」為台灣繁榮發聲，為兩岸和平努力，希望透過溝通對話化解歧見。國民黨並將王金平此行定位為繼2005年連戰訪大陸後，第二次「破冰之旅」。

對此，台灣的陸委會以書面形式回覆，呼籲應遵守兩岸人民關係條例規範，不能進行違法的合作行為、締結聯盟，或與陸方簽署協議、備忘錄等文書。

責任編輯：尹航

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