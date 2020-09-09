【美國大選】TikTok稱與美國政府合作 防外國勢力干預大選

中國短片平台抖音的海外版TikTok表示，正與美國政府合作，防止外國敵對勢力利用其影片服務，干預即將到來的美國總統選舉。

TikTok美國政策事務主管Michael Beckerman，周二（8日）接受彭博採訪時說，TikTok一直與美國國土安全部密切配合，確保外國勢力無法通過TikTok平台干預大選，或傳播有關大選的錯誤或虛假信息。

他表示，TikTok將禁止發布政治廣告，動用人力發現和刪除錯誤信息，並向決策者通報平台的運行情況。

他說，近年許多科技和互聯網公司一直被批評不夠透明、不夠有責任心，「我們如今正在著眼讓自己做得更好」。

值得注意，美國總統特朗普日前發布針對TikTok的行政令，並要求TikTok需於9月15日前將其美國業務出售，否則會被封殺。彭博報道，Beckerman還努力嘗試讓人相信，TikTok可以發揮出提振美國經濟的作用。

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責任編輯：林佩怡

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