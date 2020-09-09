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【中美角力】上海美國商會：逾1/4在華美企料中美貿易緊張無限期延續

國情動向 15:13 2020/09/09

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中美關係持續惡化，上海美國商會最新調查結果顯示，逾1/4的受訪在華美企認為目前的中美貿易緊張局勢將「無限期延續」，亦有超過1/4的企業計劃減少在華投資。科技行業對中美經貿前景最為悲觀。

路透社報道，上海美國商會和普華永道（Pwc）聯合發布的調查顯示，約7成受訪者表示沒有從中國轉移生產的打算，14%企業計劃將生產活動從中國轉移至非美的海外地區。美國鼓勵企業回流，但僅3.7%企業計劃將生產從中國轉移至美國。

有關調查於6月16日至7月16日進行，共收到346位會員企業代表回覆，超過200間企業在中國設有生產線，或透過外包業務進行本土生產製造的企業。

結果顯示，26.9%美國在華企業認為，中美貿易緊張局勢將「無限期延續」，較去年的16.9%增加；認為這一局勢「將持續三至五年」的企業比例，從去年的12.7%上升至22.5%。

科技行業對中美經貿關係最悲觀

調查稱，中美今年簽署第一階段經貿協議，但會員企業對雙邊經貿關係的前景樂觀度反較去年下降。有關中美經濟脫鉤的討論持續發酵，也對企業造成了困擾。

其中，悲觀情緒最濃的當屬硬件技術、軟件與科技服務行業，以及藥品、醫療器械與生命科學行業。兩個行業內分別有50%和42.9%的企業認為，貿易緊張局勢將無限期延續。而中美技術生態系統分裂的可能性，令信息技術企業擔憂。

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與此同時，中國市場在各行業投資重要度下滑，以零售業為例，僅19.5%企業將中國視為其全球投資計劃首要目的地，41.5 %將中國視為第二或第三位的業內受訪者，較去年增加15.1%。

另外，受新冠肺炎疫情導致的經濟疲軟影響，許多企業都計劃減少或延緩在華投資。計劃加大投資的企業比例（28.6%），較去年下降18.6個百分點；維持原投資計劃的企業比例（44.7%）上升0.8個百分點。26.6%的企業計劃減少投資。

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責任編輯：林佩怡

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