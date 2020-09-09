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【中芯國際】中芯啟B計劃　40納米芯片年底去美國化

經濟脈搏 18:32 2020/09/09

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【中芯股價】中芯啟B計劃　40納米芯片年底去美國化

中美科技戰白勢化，美方擬封殺中國芯片（又稱晶片）業龍頭中芯 （0981） 。日經亞洲評論周三（9日）引述知情人士透露，中國芯片製造商擔心美方進一步升高制裁，正在加快去美化腳步，試圖降低對美國半導體設備的依賴，例如中芯對產線進行試驗，長江存儲努力實現在地化目標。

中國最大芯片製造商中芯、和中國第一家3D快閃記憶體製造商長江存儲等企業，都已經立下目標，嘗試在製程中導入本土和非美國設備。多名消息人士說，一些國有芯片廠已經落實這件事。

芯片水平用納米衡量　為何數字越小越勁？

【中芯股價】美倘打中芯燒到記憶體業  意外波及蘋果？

一名消息來源透露，中國芯片業者已經從應用材料（Applied Material）等公司，囤積相當於好幾年的庫存。「這是一場真正的地緣政治風險，迫使中國製造商盡快擬定 B 計劃」。

長江存儲擬把設備本土化比例　從30%提高到70%

根據報道，中芯將嘗試年底之前在不使用美國設備的情況下，嘗試生產40納米芯片，三年後希望用同樣方式，生產出更多28納米芯片。

此外，據悉從5月以來，長江存儲每個月都提高使用本土設備和材料的比率，目標是讓使用本土供應商的設備比率從目前的約30%提高到70%。長江存儲正在拉攏更多中國企業成為合格供應商。

【中芯股價】美倘制裁中芯蝴蝶效應　中美承受3大打擊

【中芯股價】美倘真制裁  沙盤推演中芯命運兩大變數

半導體產業被指攸關國家安全，因此是中美科技戰的焦點。不只中國企業，南韓三星電子和台灣的台積電都使用美國軟件和設備。

美國在5月對華為實施出口管制之後，北京當局力拚半導體業自給自足。然而特朗普政府封殺範圍擴大到其他中國科技公司如WeChat、Tiktok，高度依賴美國設備供應的中企也愈來愈擔心。

專家：本土化影響中國芯片競爭力　但長遠有需要

野村證券分析師Donnie Teng說。「長江存儲預料美中貿易戰還會升高，因此比原先預期更早訂購（設備）。」該公司 6 月就已下訂用於明年拓展業務的機械，比原本規劃時間提早好幾個月。

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Teng表示，身為中芯最大客戶的華為，持續推動中國芯片代工廠研究和使用更多國內半導體設備，但進度一直很緩慢。28納米部分，中國設備僅能應付需求的 20%。

此外，中芯想打造非美國產線，還需要日本、南韓、台灣工具業提供工具和資源。

半導體製程長期被美日英等企業主導

半導體製程長期由以下企業主導：美國三大公司科林研發（Lam Research）（LCRX-US）、科磊 （KLAC-US）、應用材料（AMAT-US），以及歐洲的 ASML，和日本東京威力科創。

台積電5納米晶片加速量產 領先中芯國際3代

【中芯股價】美謀制裁中芯內幕曝光：一份報告成關鍵

一些鮮為人知的中國新興企業則包括Naura、中微半導體、華海清科、盛美半導體（ACM Research）、Shanghai Precision Measurement Semiconductor Technology。他們專注生產的許多工具，得到北京半導體業國家融資平台、即所謂的「大基金」支持。

騰旭投資長、瑞銀資深科技分析師程正樺 (Jonah Cheng) 說，「全面改採非美國芯片設備，勢必影響中國芯片廠的產品競爭力，但長期而言，這些美國企業的市場定位也會受到影響」。

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責任編輯：鄧國強

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