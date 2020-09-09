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劉璇挺孕肚仍能倒立一字馬自稱「超人媽媽」 網民熱議

社會熱點 15:56 2020/09/09

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有「璇美人」之稱的前體操奧運冠軍劉璇退役後活躍於熒屏，她昨日在微博分享自己孕期仍能倒立的相片，並配文稱「你們的超人媽媽來了～」。在該則微博下，網民紛紛讚她太厲害，是名副其實的「超人媽媽」。

劉璇微博圖片

現年41歲的劉璇與四川足球元老王茂俊的獨生子王弢結婚7年，兩夫婦育有5歲囝囝王企韜，上個月再誕下囡囡。劉璇昨日在微博分享自己孕期身著運動衣在草坪上倒立的相片，相中囝囝王企韜更親吻媽媽的肚皮，好似在和未出世的妹妹打招呼。

隨後，劉璇工作室還公布了更多相片，相中的劉璇做出更高難度動作，包括倒立做一字馬。

劉璇工作室官方微博圖片

劉璇工作室官方微博圖片

劉璇工作室官方微博圖片

網民見狀紛紛表示讚歎劉璇是名副其實的「超人媽媽」，有人笑稱「太厲害了，再來套托馬斯迴旋吧」，還有人說自己即是沒有懷孕也做不出如此高難度動作。不過，也有網民不支持這種做法，勸告不要拿肚子裡的孩子開玩笑，這種危險動作可能會導致流產的嚴重後果，並提醒常人勿模仿。

劉璇在tvb民初武打電視劇集 《女拳》擔正第一女主角（網上圖片）

劉璇退役後簽約成為藝員，並通過優才計劃成為香港居民，其後還搭檔黃宗澤、馬國明，在民初武打電視劇集 《女拳》擔正第一女主角。劉璇還出演過多部電影、電視劇和綜藝節目等，並涉獵音樂領域。近期她和丈夫王弢參演的內地真人騷節目《新生日記2》上線播出，記錄她由懷孕到生產的生活。

責任編輯：尹航

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