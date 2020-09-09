中印衝突升溫 央視公布西藏高原傘降畫面（有圖有片）

中印邊境7日出現1975年停火協議以來首次鳴槍，雙方衝突升溫。中國官媒中央電視台旗下新媒體昨天展示解放軍西藏軍區特戰隊員在海拔4000公尺高原空降特訓的畫面，針對印度意味頗濃。

央視旗下「軍事報道MilitaryReports」微博8日晚間公開解放軍西藏軍區特戰隊員在海拔4000公尺高原空降特訓的畫面。

貼文稱，連日來，西藏軍區某旅組織部隊首次展開成建制（完整部隊）傘降訓練，探索高原空降作戰模式，鍛鍊特種兵全天候、全地域作戰能力，形容特戰隊員不僅是陸上猛虎、海上蛟龍，「更是空降敵後的利刃尖刀」。

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中新社等官媒8月25日就曾報道解放軍在西藏舉行成建制部隊的高原傘降訓練的消息。當時中印衝突看似在6月15日流血衝突後和緩，但雙方據稱都在邊境部署兵力，解放軍殲20匿蹤戰機也被拍到在新疆和田機場現身。

中印邊境7日再爆衝突，而且是1975年中印達成邊境停火協議以來首次鳴槍，事後雙方互控對方開槍，關係進一步惡化。

▲ 中印衝突升溫 央視公布西藏高原傘降畫面二

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責任編輯：游昊雲

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