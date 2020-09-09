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東盟外長會議開幕 中美南海角力、新冠疫情成焦點

國情動向 16:24 2020/09/09

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東盟外長會議及相關會議，今日起一連4日（9至12日）以視像方式舉行，新冠肺炎疫情、中美南海角力問題等成會議焦點。美國國務卿蓬佩奧及中國國務委員兼外長王毅，料將出席今日傍晚的相關會議，或展開交鋒。

共同社報道，東盟輪值主席國越南的總理阮春福在開幕儀式致辭稱，包括南海在內的地區形勢出現很多變化，對和平與穩定造成影響。

報道引述聯合公報的草案文本，各國外長關注在南海的活動，包括土地開發與其他嚴重事件，認為會削弱信任、加劇緊張局勢，並可能破壞地區和平、安全與穩定。

印尼：不希望捲入中美對抗

值得注意，中美南海角力升溫，印尼外長外長蕾特諾（Retno Marsudi）周二（8日）警告美國及中國，不要把印尼捲入它們爭奪區域影響力的競爭中。蕾特諾並表示，東盟需堅定不移地保持中立和團結，「東盟、印尼希望向所有人表明，我們已準備好成為合作夥伴」，不希望捲入這場對抗。

另外，疫情方面，公報草案提到，與會外長承認疫情嚴重影響供應鏈，包括導致職位流失、需求受到衝擊，但對成員國在堅毅與自力更生，以及在東盟夥伴的支持下，能夠迅速恢復表示樂觀。

除了外長會議後，中國、美國、日本、南韓等國家亦會參加東盟舉行一系列相關會議。

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責任編輯：林佩怡

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