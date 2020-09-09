芯片水平用納米衡量　為何數字越小越勁？

▲ 中芯試不用美設備產40納米芯片 一文看懂中國芯片還差什麽？

日經亞洲評論9日引述知情人士透露，中芯國際將嘗試年底前在不用美國設備的情況下，嘗試生產40納米芯片，3年後希望用同樣方式，生產出更多28納米芯片。究竟什麽是納米？怎樣才是技術高的芯片？

1）什麽是納米？

- nm即是納米單位，所指的是製程工藝

- 制程數字愈小，通常意味晶片的效能愈強，耗能更少，所需的技術水平亦更高

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2）怎樣才是技術高的芯片？

- iPhone 11系列所用的A13處理器，採用了台積電的7nm制程工藝

- 2019年主流Andriod旗艦機上使用的snapdragon855，用了台積電的7nm制程工藝

- 中芯國際的目前最先進是14nm的制程工藝，距離世界上最頂尖的半導體生產工藝仍落後大約6年

3）「中國芯」又能否不依靠外力，實現自給自足？

- 中國的手機處理器，手機仍需要音頻芯片、網絡基頻芯片等，仍需要靠外國貨

- 中國芯片產業距離實現完全自給自足仍有一段不短的距離，但中國產業界已在力追。

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責任編輯：游昊雲

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