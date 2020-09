▲ 中國意外的英國「盟友」 中英不脫鉤或只靠約翰遜一個

中美鬥爭全面升級,美國特朗普政府試圖推動各國與中國割席之際,英國與中國關係似乎也急轉直下。英國近期跟隨美國封殺華為,又就港區國安法議題與北京交鋒。英國執政保守黨幾已全面由對華鷹派掌控,唯獨最重要的首相約翰遜對中英友好仍然抱有希望。約翰遜至今未有屈於保守黨內壓力,全面重設中英關係。約翰遜這個自稱「親華派」據報頗為着迷中國文明,而英國當前脫歐困局,亦可能使得這位不列顛舵手無暇他顧中美超級大國博弈。

中英關係數年前還宣稱進入「黃金時代」,如今改變可謂天翻地覆。保守黨內無論是脫歐派還是留歐派,都認為英國要對中國硬起來。時政網站Politico Europe稱,保守黨一些人主張英國對華採態,應就每個個案逐一考慮,但更多人贊成的是一刀切,支持英國政府像美國一樣,重新考慮經濟利益,全面與中國對抗。

隨住英國國會本月復會,約翰遜料會面臨對華鷹派新一輪壓力。英國下個涉華政策爭論焦點,不排除是是否繼續容許中資參與英國核電建設、是否容許TikTok在倫敦設置總部等。

鷹派亦有相當可能,推動英國以人權為由制裁中國。英國7月史上首次單方面制裁別國,手法與美國如出一轍,針對俄羅斯、沙特、北韓及緬甸,但未有包括中國。

不過,約翰遜至今據報未為所動。誠然,約翰遜早前拍板禁用華為,也因應港區國安法就BNO擴權一事向中方企硬,但他並不願意全盤重設中英關係,搞全面對抗。有英國政府官員稱,約翰遜採取是平衡的一套。

英超解約中國PPTV「不涉政治」 時機卻很敏感

約翰遜年中不只一次自稱是個「親華派」(Sinophile),又指自己喜愛中國,與反對港區國安法並無衝突。約翰遜直言英國必須,與中國這個強大而冒起中的大國繼續合作,並認為英國需要就貿易,氣候變化等議題拉攏中國。值得注意的是,明年聯合國氣候變化大會COP26選定英國格拉斯哥舉行,約翰遜也許已在謀劃着甚麼。

那麼,約翰遜究竟為甚麼喜歡中國,甚至不怕幾乎與全保守黨作對?

約翰遜乃古典主義者 深受中國文明吸引

約翰遜2008年以倫敦市長身份,到中國參與北京奧運閉幕交接儀式。Politico Europe稱,那次旅程令他堅信中國在世界事務間扮演中心角色。約翰遜更一度盼望,中國資本能為倫敦興建新機場,只是新機場在英國國內胎死腹中。

約翰遜一名前顧問表示,當年西方經濟體陷入衰退,與中國這個崛起中的超級大國形成強烈對比。「約翰遜活在真實世界裏,若要在此其中推動英國領導第四次工業革命,就不能把中國鎖在門外。」(He lives in the real world, where if you want the U.K. in the lead of the fourth industrial revolution, you can't lock out China.)

該前顧問形容,約翰遜對中國非常入迷(very struck by China),而約翰遜又是個古典主義者,對文明十分感興趣,受到中國文明的規模和懾人能力所吸引,是「無可避免」的事。

封殺華為言猶在耳 英國對TikTok開綠燈有玄機

約翰遜同父異母弟弟Max Johnson當年也在北京清華大學修讀商業管理,其後轉到香港出掌投資顧問公司 MJ Capital。約翰遜2013年訪華時,亦自稱在學習普通話,並呼籲英國人去學中文。約翰遜那次更以在占士邦電影中出鏡,中資負責翻新的倫敦港務局大樓開玩笑,稱英國已將軍情六處(占士邦所屬情報機關)辦公室賣給中國。「如果這還不是對中國開放的話,我不知道甚麼才是了。」

這個笑話如果說在今天,肯定要在英國鬧出政治軒然大波,甚至可能相位不保。

討喜本性難移 脫歐已是約翰遜的大外交

事實上,約翰遜已經在重新審視英國外交、安全和援助政策。項目由英國現實政治(國家利益先行,意識形態其次)歷史學者John Bew領導,至今沒有跡象顯示,英國外交大戰略會走向對華鷹派所想的方向。

有熟悉約翰遜思路的英國政府官員表示,約翰遜希望的是對「惡意行為」展示強硬,彰顯英國價值,而不是純粹地反華。這名官員稱,想英國比現時更硬的,都是一些沒有政府職位的後座議員(backbenchers)。「坦白講,他們並不理會大局。」

歡迎崛起變頭號挑戰 拜登中國政策流變好比中美關係史

另一方面,約翰遜不願與中國撕破臉,也可能是因為他「自量」。有前大臣稱,約翰遜全神貫注的是英國脫歐和內政,自己並不覺得他對全球力量平衡、中國崛起之類的宏觀議題感興趣。「英國脫歐就是約翰遜的大外交。」

但該名前大臣補充,一旦約翰遜擺平英國脫歐,不排除就會有如第二任期的美國總統,開始放手參與全球事務,試圖豐富政治遺產,只是現時沒有證據顯示約翰遜會這樣幹。他亦稱,約翰遜「不是一個喜歡受到討厭的人」,「他對國際關係的態度也許反映了其人的本性」。

中方不承認?英國:BNO是合法國際旅行證件

後悔禁華為?英媒爆約翰遜想特朗普選輸「好過得多」

英國最先進航母遠征遏中國 英媒質疑草率隨時全軍覆沒

緊貼中國國情最新發展,Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢,立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯:連兆鋒