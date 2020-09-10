▲ 中國意外的英國「盟友」 中英不脫鉤或只靠約翰遜一個

中美鬥爭全面升級，美國特朗普政府試圖推動各國與中國割席之際，英國與中國關係似乎也急轉直下。英國近期跟隨美國封殺華為，又就港區國安法議題與北京交鋒。英國執政保守黨幾已全面由對華鷹派掌控，唯獨最重要的首相約翰遜對中英友好仍然抱有希望。約翰遜至今未有屈於保守黨內壓力，全面重設中英關係。約翰遜這個自稱「親華派」據報頗為着迷中國文明，而英國當前脫歐困局，亦可能使得這位不列顛舵手無暇他顧中美超級大國博弈。

中英關係數年前還宣稱進入「黃金時代」，如今改變可謂天翻地覆。保守黨內無論是脫歐派還是留歐派，都認為英國要對中國硬起來。時政網站Politico Europe稱，保守黨一些人主張英國對華採態，應就每個個案逐一考慮，但更多人贊成的是一刀切，支持英國政府像美國一樣，重新考慮經濟利益，全面與中國對抗。

隨住英國國會本月復會，約翰遜料會面臨對華鷹派新一輪壓力。英國下個涉華政策爭論焦點，不排除是是否繼續容許中資參與英國核電建設、是否容許TikTok在倫敦設置總部等。

鷹派亦有相當可能，推動英國以人權為由制裁中國。英國7月史上首次單方面制裁別國，手法與美國如出一轍，針對俄羅斯、沙特、北韓及緬甸，但未有包括中國。

不過，約翰遜至今據報未為所動。誠然，約翰遜早前拍板禁用華為，也因應港區國安法就BNO擴權一事向中方企硬，但他並不願意全盤重設中英關係，搞全面對抗。有英國政府官員稱，約翰遜採取是平衡的一套。

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約翰遜年中不只一次自稱是個「親華派」（Sinophile），又指自己喜愛中國，與反對港區國安法並無衝突。約翰遜直言英國必須，與中國這個強大而冒起中的大國繼續合作，並認為英國需要就貿易，氣候變化等議題拉攏中國。值得注意的是，明年聯合國氣候變化大會COP26選定英國格拉斯哥舉行，約翰遜也許已在謀劃着甚麼。

那麼，約翰遜究竟為甚麼喜歡中國，甚至不怕幾乎與全保守黨作對？

約翰遜乃古典主義者 深受中國文明吸引

約翰遜2008年以倫敦市長身份，到中國參與北京奧運閉幕交接儀式。Politico Europe稱，那次旅程令他堅信中國在世界事務間扮演中心角色。約翰遜更一度盼望，中國資本能為倫敦興建新機場，只是新機場在英國國內胎死腹中。

約翰遜一名前顧問表示，當年西方經濟體陷入衰退，與中國這個崛起中的超級大國形成強烈對比。「約翰遜活在真實世界裏，若要在此其中推動英國領導第四次工業革命，就不能把中國鎖在門外。」（He lives in the real world, where if you want the U.K. in the lead of the fourth industrial revolution, you can't lock out China.）

該前顧問形容，約翰遜對中國非常入迷（very struck by China），而約翰遜又是個古典主義者，對文明十分感興趣，受到中國文明的規模和懾人能力所吸引，是「無可避免」的事。

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約翰遜同父異母弟弟Max Johnson當年也在北京清華大學修讀商業管理，其後轉到香港出掌投資顧問公司 MJ Capital。約翰遜2013年訪華時，亦自稱在學習普通話，並呼籲英國人去學中文。約翰遜那次更以在占士邦電影中出鏡，中資負責翻新的倫敦港務局大樓開玩笑，稱英國已將軍情六處（占士邦所屬情報機關）辦公室賣給中國。「如果這還不是對中國開放的話，我不知道甚麼才是了。」

這個笑話如果說在今天，肯定要在英國鬧出政治軒然大波，甚至可能相位不保。

討喜本性難移 脫歐已是約翰遜的大外交

事實上，約翰遜已經在重新審視英國外交、安全和援助政策。項目由英國現實政治（國家利益先行，意識形態其次）歷史學者John Bew領導，至今沒有跡象顯示，英國外交大戰略會走向對華鷹派所想的方向。

有熟悉約翰遜思路的英國政府官員表示，約翰遜希望的是對「惡意行為」展示強硬，彰顯英國價值，而不是純粹地反華。這名官員稱，想英國比現時更硬的，都是一些沒有政府職位的後座議員（backbenchers）。「坦白講，他們並不理會大局。」

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另一方面，約翰遜不願與中國撕破臉，也可能是因為他「自量」。有前大臣稱，約翰遜全神貫注的是英國脫歐和內政，自己並不覺得他對全球力量平衡、中國崛起之類的宏觀議題感興趣。「英國脫歐就是約翰遜的大外交。」

但該名前大臣補充，一旦約翰遜擺平英國脫歐，不排除就會有如第二任期的美國總統，開始放手參與全球事務，試圖豐富政治遺產，只是現時沒有證據顯示約翰遜會這樣幹。他亦稱，約翰遜「不是一個喜歡受到討厭的人」，「他對國際關係的態度也許反映了其人的本性」。

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責任編輯：連兆鋒