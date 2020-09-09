中國意外的英國「盟友」 中英不脫鉤或只靠約翰遜一個（訂戶專享） 國情動向 18:17 2020/09/09 分享： ▲ 中國意外的英國「盟友」 中英不脫鉤或只靠約翰遜一個 中美鬥爭全面升級，美國特朗普政府試圖推動各國與中國割席之際，英國與中國關係似乎也急轉直下。英國近期跟隨美國封殺華為，又就港區國安法議題與北京交鋒。英國執政保守黨幾已全面由對華鷹派掌控，唯獨最重要的首相約翰遜對中英友好仍然抱有希望。約翰遜至今未有屈於保守黨內壓力，全面重設中英關係。約翰遜這個自稱「親華派」據報頗為着迷中國文明，而英國當前脫歐困局，亦可能使得這位不列顛舵手無暇他顧中美超級大國博弈。 ... 相關文章 歡迎崛起變頭號挑戰 拜登中國政策流變好比中美關係史 今日 歡迎崛起變頭號挑戰 拜登中國政策流變好比中美關係史 東盟外長會議開幕 中美南海角力、新冠疫情成焦點 今日 東盟外長會議開幕 中美南海角力、新冠疫情成焦點 【美國大選】TikTok稱與美國政府合作 防外國勢力干預大選 今日 【美國大選】TikTok稱與美國政府合作 防外國勢力干預大選 【中芯股價】美倘制裁中芯蝴蝶效應 中美承受3大打擊 今日 【中芯股價】美倘制裁中芯蝴蝶效應 中美承受3大打擊 華為開發者大會料推鴻蒙2.0 「達Android 8成」足夠嗎 今日 華為開發者大會料推鴻蒙2.0 「達Android 8成」足夠嗎 地緣政治 外交 約翰遜 中國 英國 脫歐 中美關係 美國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入