  • 28°C
香港時間 : 2020909日 (三) 18:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中印衝突】中印軍人群毆視頻流出：拳棍下印軍敗退（有片、組圖）

國情動向 18:05 2020/09/09

分享：

中國與印度邊境周一再傳衝突，兩國互指對放鳴槍威脅，緊張局勢仍在持續之際。有印方公務人員在互聯網上載短片，稱為中印兩軍近日在邊境河谷衝突情況，雙方群毆之間，有人揮動棍狀武器；最終，據稱是印軍一方節節敗退，有印度士兵狼狽跌倒後、再倉皇逃跑。

短片由印度男子Nadeem Sharief上載至Twitter，他標註自己是查謨和克什米爾邦國會委員會（Jammu and Kashmir Pradesh Congress Committee）宣傳秘書、國家研究部門協調員。

有印度軍人逃跑時跌倒在河裡

影片裡，據稱是中國與印度軍人在拉達克（Ladakh）地區的河谷邊打群架，過程中兩方人員激烈扭打，還有人拿起棍狀武器攻擊，而在隔岸觀戰和拍攝的士兵，曾發出笑聲。

最後，據稱是印度一方的軍人敗退，有人在逃跑時跌倒在河裡、爬起身後再落荒而逃。

而在影片流出前，中國軍方發文稱，印軍周一（7日）非法越線進入中印邊境西段班公湖（Pangong Tso）南岸神炮山地域。在行動中，印軍悍然對前出交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅，中國邊防部隊被迫采取應對措施穩控現地局勢。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

印度《經濟時報》8日指出，中國軍方在9月7日至少派出40名士兵，在邊境與印度軍對峙，每位士兵更配有木棍、魚叉，以及改良式大刀與斧頭等攻擊性武器，步步朝向印軍逼近。

印媒發照片　曝光中國軍人「武器」

而《今日印度（India Today）》也報道，周一晚，中國軍隊試圖靠近實控線（LAC）沿線在熱贊拉山（Rezang La）附近的一個印度前沿陣地，並攜帶槍支、棍棒、長矛和砍刀等武器。報道說，解放軍的行動受到了印度軍隊的阻止。

由《今日印度》公布的圖片可見，解放軍所執的武器似是鐵棍加裝刀片製成，類似「關刀」

中國官媒《環球時報》總編胡錫進再次發文稱，解放軍有擊敗印軍的絕對把握，不會丟一寸土地。

關於此次印軍鳴槍威脅事件，也有中國學者認爲，中國一直是非常克制的一方，無意爆發大規模的軍事衝突，但如果印方有意地挑起衝突，中國方面必須給予迎頭痛擊。

責任編輯：鄧國強

上一篇文章

【兩岸角力】傳解放軍包圍東沙島 台澄清：不實報道

下一篇文章

【中國芯片】中芯試不用美設備產40納米芯片 一文看懂中國芯片還差什麽？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中印衝突】印軍被指越線鳴槍威脅 環球時報：離被消滅就不遠了
【中印衝突】印軍被指越線鳴槍威脅 環球時報：離被消滅就不遠了
【中美角力】中美脫鉤越來越明顯　專家指下個領域或是醫療
【中美角力】中美脫鉤越來越明顯　專家指下個領域或是醫療
歡迎崛起變頭號挑戰 拜登中國政策流變好比中美關係史
歡迎崛起變頭號挑戰 拜登中國政策流變好比中美關係史
【中美角力】前商務部長：萬勿丟棄國際市場 保住對美市場尤為重要
【中美角力】前商務部長：萬勿丟棄國際市場 保住對美市場尤為重要
南韓向華為出手 三星SK海力士據報斷供晶片
南韓向華為出手 三星SK海力士據報斷供晶片
中印邊界45年來首次開槍　中方指印軍越線鳴槍威脅
中印邊界45年來首次開槍　中方指印軍越線鳴槍威脅