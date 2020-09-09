【中印衝突】中印軍人群毆視頻流出：拳棍下印軍敗退（有片、組圖）

中國與印度邊境周一再傳衝突，兩國互指對放鳴槍威脅，緊張局勢仍在持續之際。有印方公務人員在互聯網上載短片，稱為中印兩軍近日在邊境河谷衝突情況，雙方群毆之間，有人揮動棍狀武器；最終，據稱是印軍一方節節敗退，有印度士兵狼狽跌倒後、再倉皇逃跑。

短片由印度男子Nadeem Sharief上載至Twitter，他標註自己是查謨和克什米爾邦國會委員會（Jammu and Kashmir Pradesh Congress Committee）宣傳秘書、國家研究部門協調員。

有印度軍人逃跑時跌倒在河裡

影片裡，據稱是中國與印度軍人在拉達克（Ladakh）地區的河谷邊打群架，過程中兩方人員激烈扭打，還有人拿起棍狀武器攻擊，而在隔岸觀戰和拍攝的士兵，曾發出笑聲。

最後，據稱是印度一方的軍人敗退，有人在逃跑時跌倒在河裡、爬起身後再落荒而逃。

而在影片流出前，中國軍方發文稱，印軍周一（7日）非法越線進入中印邊境西段班公湖（Pangong Tso）南岸神炮山地域。在行動中，印軍悍然對前出交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅，中國邊防部隊被迫采取應對措施穩控現地局勢。

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印度《經濟時報》8日指出，中國軍方在9月7日至少派出40名士兵，在邊境與印度軍對峙，每位士兵更配有木棍、魚叉，以及改良式大刀與斧頭等攻擊性武器，步步朝向印軍逼近。

印媒發照片 曝光中國軍人「武器」

而《今日印度（India Today）》也報道，周一晚，中國軍隊試圖靠近實控線（LAC）沿線在熱贊拉山（Rezang La）附近的一個印度前沿陣地，並攜帶槍支、棍棒、長矛和砍刀等武器。報道說，解放軍的行動受到了印度軍隊的阻止。

由《今日印度》公布的圖片可見，解放軍所執的武器似是鐵棍加裝刀片製成，類似「關刀」

中國官媒《環球時報》總編胡錫進再次發文稱，解放軍有擊敗印軍的絕對把握，不會丟一寸土地。

關於此次印軍鳴槍威脅事件，也有中國學者認爲，中國一直是非常克制的一方，無意爆發大規模的軍事衝突，但如果印方有意地挑起衝突，中國方面必須給予迎頭痛擊。

責任編輯：鄧國強