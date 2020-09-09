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【兩岸角力】傳解放軍包圍東沙島 台澄清：不實報道

國情動向 18:15 2020/09/09

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兩岸局勢持續緊張，台灣的國防部表示，解放軍軍機今日（9日）上午進入台灣西南空域，另澄清有媒體稱「解放軍包圍東沙島」，為不實報道。

據台灣的國防部，解放軍蘇-30、殲-10等多型機，多架次，今日上午進入台灣西南空域，台灣的空軍均能運用空中兵力，嚴密監控，有效應對。

解放軍戰機 進入台灣西南空域

當局嚴正譴責北京片面破壞區域和平、穩定的行為，強調台灣軍方運用聯合情監偵的作為，均能即時掌握敵情，並依戰備規定，妥適應處，籲請民眾放心。

對於台灣傳媒報道，解放軍上午在南海進行操演，傳出其兩棲部隊一度包圍東沙島，台灣的國防部稱此為不實報道。東沙目前由台灣實際掌控。

另外，據台灣交通部發布的射擊公告，中山科學研究院今天、明天以火砲試射為名，於台灣東部海域實彈射擊，而管制範圍涵蓋整個台灣東部海域，從屏東九鵬、恆春一帶，延伸至綠島、蘭嶼，並向北延伸至宜蘭、花蓮地區，最大彈道高度則是「無限高」，引起外界討論。該院表示，此次測試主要是配合研發進度需求辦理。

台否認美軍使用機場　環球時報：如屬實將打台海戰

【台海局勢】美艦今年第9次航經台海 上次為本月19日

環時：解放軍可一擊癱瘓台灣機場 甚至毋須過台海中線

責任編輯：林佩怡

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