  • 28°C
香港時間 : 2020909日 (三) 20:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】解放軍黨建條例出台　強調備戰打仗

國情動向 19:31 2020/09/09

分享：

【中美角力】解放軍黨建條例出台　強調備戰打仗

中美角力白熱化、甚至被指新冷戰已形成之際，中共中央、中央軍委日前批准頒布施行「中國共產黨軍隊黨的建設條例」，其中強調貫徹、堅持黨對軍隊絕對領導、軍委主席負責制、聚焦備戰打仗等。

央視新媒體報道稱，這份條例是為貫徹中共總書記、中央軍委主席習近平強軍思想，堅持黨對軍隊絕對領導，堅持全面從嚴治黨以及堅持聚焦備戰打仗所作出的全面規定，並將貫徹軍委主席負責制等。

【中美角力】副外長樂玉成：中美對抗是災難 不能重蹈冷戰覆轍

【中美角力】駐美大使稱中美應重拾二戰合作精神 面對新敵人

報道也提到，這份條例對軍隊黨建指導思想、目標任務和原則，黨對軍隊絕對領導和貫徹軍委主席負責制的重大問題，軍隊的黨組織和軍隊黨的紀律檢查機關的有關問題，軍隊黨的建設主要任務，軍隊黨的建設工作責任制和監督保障機制等作出具體要求，以進一步加強黨在軍隊內的建設。

稱貫徹習近平強軍思想

報道表示，這份「條例」也是中央全面規範軍隊黨建的基礎主幹黨內法規，是推進軍事政策制度改革的一部分。

【中美角力】美偵察機迫近廣東僅93公里　挑戰中國底綫

【中美南海角力】美軍南海演習 同日向台灣出售F-16戰機

據新華社，中共中央6月底時召開會議，由習近平主持，會中審議「中國共產黨軍隊黨的建設條例」及「中國共產黨基層組織選舉工作條例」。

當時的會議便要求，要全面深入貫徹「軍委主席負責制」，持續深化政治整訓，做到絕對忠誠、純潔、可靠。且要堅持聚焦「備戰打仗」，把「戰鬥力」藉由政治優勢轉化為制勝優勢。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁
 

相關文章

【中美角力】央視解構美軍戰術　謀以4大基地圍困中國（有片）
2020/09/03
【中美角力】央視解構美軍戰術　謀以4大基地圍困中國（有片）
【中美貿易協議】中美角力火力全開 貿易反而成為休戰區？
2020/09/03
【中美貿易協議】中美角力火力全開 貿易反而成為休戰區？
【中美科技戰】中國新五年規劃　謀大力支持第三代半導體產業
2020/09/03
【中美科技戰】中國新五年規劃　謀大力支持第三代半導體產業
【中美角力】駐美大使稱中美應重拾二戰合作精神 面對新敵人
2020/09/04
【中美角力】駐美大使稱中美應重拾二戰合作精神 面對新敵人
【中美角力】副外長樂玉成：中美對抗是災難 不能重蹈冷戰覆轍
2020/09/07
【中美角力】副外長樂玉成：中美對抗是災難 不能重蹈冷戰覆轍
地緣政治 軍事科技 軍事演習 軍備 軍事衝突 軍控與裁軍 政治 軍事 習近平 中央軍委

上一篇文章

【中澳緊張】中國官媒：澳洲情報人員最近突擊搜查中國駐澳記者住所

下一篇文章

兩年一度珠海航展取消 主辦方：因國外疫情防控不力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中印衝突】印媒曝光解放軍「神秘」武器　外形好似關刀
【中印衝突】印媒曝光解放軍「神秘」武器　外形好似關刀
中印邊界45年來首次開槍　中方指印軍越線鳴槍威脅
中印邊界45年來首次開槍　中方指印軍越線鳴槍威脅
南韓向華為出手 三星SK海力士據報斷供晶片
南韓向華為出手 三星SK海力士據報斷供晶片
【中印衝突】印軍被指越線鳴槍威脅 環球時報：離被消滅就不遠了
【中印衝突】印軍被指越線鳴槍威脅 環球時報：離被消滅就不遠了
歡迎崛起變頭號挑戰 拜登中國政策流變好比中美關係史
歡迎崛起變頭號挑戰 拜登中國政策流變好比中美關係史
【中美角力】前商務部長：萬勿丟棄國際市場 保住對美市場尤為重要
【中美角力】前商務部長：萬勿丟棄國際市場 保住對美市場尤為重要