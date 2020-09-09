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習近平下周視像會晤德國歐盟領導人 中美外交戰背後盤算

國情動向 22:14 2020/09/09

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中美關係持續緊張，中國外交部發言人華春瑩周三（9日）宣布，國家主席習近平將於9月14日（下周一）與德國總理默克爾、歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩，共同舉行中德歐領導人視像會晤。

凸顯中國看重歐洲　尋求外交突圍

此前，中國國務委員兼外長王毅，及中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，先後出訪歐洲，習近平今次與德國及歐盟領導人舉行會晤，被認為是進一步凸顯中國對與歐洲各國關係的重視，推動中國向歐洲尋求外交突圍，以應付美國圍堵。

習近平將透過視像與默克爾、米歇爾及馮德萊恩會晤

事實上，新冠肺炎疫情，加上美國對北京政策趨於強硬，導致中國今年在外交上遭遇挑戰之際，王毅及楊潔篪近月均加強對外訪問行程，其中，楊潔篪6月一度前往夏威夷，與美國國務卿蓬佩奧舉行會談。

進入8月，楊潔篪先後訪問新加坡及南韓；不久前，王毅一連訪問意大利、荷蘭、挪威、法國、德國等歐洲5國，楊潔篪其後也接力出訪緬甸、西班牙、希臘，被視為中國外交的「示好之旅」，認為北京試圖瓦解以美國為首的西方國家包圍圈。

習近平料重申　中國對外開放決心

值得留意的是，美國國務卿蓬佩奧8月早些時候也曾訪問歐洲，當時分析認為蓬佩奧是希望拉攏歐洲一起遏制中國；而北京則嘗試在中國和美國之間取得平衡，防止美國和歐洲聯合起來圍堵中國。

習近平6月時曾與中歐領導人舉行視像會議，討論經濟及疫情等多項議題，他表示，願同歐盟合作推動「後疫情時代」中歐關係，拉動經濟復甦，維護全球產業供應鏈穩定通暢。

而習近平此前亦接連與印尼摩洛哥元首通電話，強調對外開放，因此，預料中國除了重申對美立場，習近平也會向德國及歐盟展示在國際國內雙循環的新格局下，中國堅持對外開放的信心、決心。

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責任編輯：馬佩君

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