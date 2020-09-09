  • 28°C
香港時間 : 2020909日 (三) 22:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

解放軍演習之際 三大海域同日均現美軍偵察機身影

國情動向 21:37 2020/09/09

分享：

解放軍演習之際，北京大學的「南海戰略態勢感知（SCSPI）」計劃平台發布消息，9月9日，黃海、東海、南海三個方向都出現了美軍偵察機的身影。

「南海戰略態勢感知」指出：

黃海，1架RC-135S導彈監視機（AE01D6），推測是在監視解放軍在渤海的軍事演習；

東海，1架P-8A反潛巡邏機（AE67AB），推測是在監視解放軍在浙江近海的軍事演習；

南海，1架P-8A反潛巡邏機（AE687E）、1架EP-3E電子偵察機（AE1D91）。

對於美軍近期在中國周邊活動頻繁、軍機在沿海高頻度抵近偵察等情況，中國國防部新聞發言人吳謙，8月27日在國防部例行記者會上回應稱，近期，美方加大對華挑釁施壓力度，對此中方的態度清晰明確：一是反對，二是不怕。

吳謙表示，美方一些政客在大選前為了一己私利，極力破壞中美兩國兩軍關係，甚至妄圖製造意外事件和軍事衝突，這種行徑置雙方一線官兵生命安危於不顧，置兩國人民根本利益於不顧，置世界人民和平訴求於不顧，是極不得人心的。中國奉勸美方一些政客認清現實，保持理性，停止挑釁，推動兩國兩軍關係回到正確的軌道。

美軍機疑似掛虛假電碼　監視解放軍演習

此外，美軍機疑似掛虛假電碼，監視解放軍演習。上述平台發布消息稱，9日凌晨3時，美空軍1架RC-135S導彈監視機（AE01CE）從沖繩嘉手納向北起飛後信號消失。隨後1架國籍顯示為「馬來西亞」的飛機（752B29）進入黃海空域，並從凌晨5時許起持續盤旋至上午11時方才離開，期間最近時距離山東領海基線約56海里。

該平台推測是RC-135S掛虛假電碼，對解放軍在渤海的軍演進行偵察，收集彈道導彈信號特徵。

【中美角力】解放軍黨建條例出台　強調備戰打仗

【中美角力】警告美軍？解放軍邀美方參觀U-2偵察機殘骸

【中美南海角力】中國向南海試射導彈後 美艦進入西沙水域 解放軍警告驅離

美媒揭關閉中國領館內幕 美國要求撤走解放軍研究員

美軍機闖解放軍實彈演習區 中國專家：埋葬異國莫後悔

【中美角力】美列根航母巡南海　解放軍駐港部隊練射魚雷（有片）

責任編輯：馬佩君

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com 中國頻道

相關文章

【兩岸角力】傳解放軍包圍東沙島 台澄清：不實報道
今日
【兩岸角力】傳解放軍包圍東沙島 台澄清：不實報道
美軍機闖解放軍實彈演習區 中國專家：埋葬異國莫後悔
2020/08/26
美軍機闖解放軍實彈演習區 中國專家：埋葬異國莫後悔
【中印衝突】殲-20重返邊界地區　解放軍異動應對中印緊張
2020/09/03
【中印衝突】殲-20重返邊界地區　解放軍異動應對中印緊張
【中美角力】警告美軍？解放軍邀美方參觀U-2偵察機殘骸
2020/08/31
【中美角力】警告美軍？解放軍邀美方參觀U-2偵察機殘骸
釋反台獨訊號？解放軍驅逐艦東海演練干擾彈（有片）
2020/08/19
釋反台獨訊號？解放軍驅逐艦東海演練干擾彈（有片）
中美關係 地緣政治 軍事 國防 軍事演習 中國國防部 解放軍 渤海 黃海 南中國海

上一篇文章

習近平下周視像會晤德國歐盟領導人 中美外交戰背後盤算

下一篇文章

【中美角力】解放軍黨建條例出台　強調備戰打仗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

南韓向華為出手 三星SK海力士據報斷供晶片
南韓向華為出手 三星SK海力士據報斷供晶片
【中印衝突】印軍被指越線鳴槍威脅 環球時報：離被消滅就不遠了
【中印衝突】印軍被指越線鳴槍威脅 環球時報：離被消滅就不遠了
【中美角力】前商務部長：萬勿丟棄國際市場 保住對美市場尤為重要
【中美角力】前商務部長：萬勿丟棄國際市場 保住對美市場尤為重要
歡迎崛起變頭號挑戰 拜登中國政策流變好比中美關係史
歡迎崛起變頭號挑戰 拜登中國政策流變好比中美關係史
【中印衝突】印媒曝光解放軍「神秘」武器　外形好似關刀
【中印衝突】印媒曝光解放軍「神秘」武器　外形好似關刀
【中印衝突】中印軍人群毆視頻流出：拳棍下印軍敗退（有片、組圖）
【中印衝突】中印軍人群毆視頻流出：拳棍下印軍敗退（有片、組圖）