解放軍演習之際 三大海域同日均現美軍偵察機身影

解放軍演習之際，北京大學的「南海戰略態勢感知（SCSPI）」計劃平台發布消息，9月9日，黃海、東海、南海三個方向都出現了美軍偵察機的身影。

「南海戰略態勢感知」指出：

黃海，1架RC-135S導彈監視機（AE01D6），推測是在監視解放軍在渤海的軍事演習；

東海，1架P-8A反潛巡邏機（AE67AB），推測是在監視解放軍在浙江近海的軍事演習；

南海，1架P-8A反潛巡邏機（AE687E）、1架EP-3E電子偵察機（AE1D91）。

對於美軍近期在中國周邊活動頻繁、軍機在沿海高頻度抵近偵察等情況，中國國防部新聞發言人吳謙，8月27日在國防部例行記者會上回應稱，近期，美方加大對華挑釁施壓力度，對此中方的態度清晰明確：一是反對，二是不怕。

吳謙表示，美方一些政客在大選前為了一己私利，極力破壞中美兩國兩軍關係，甚至妄圖製造意外事件和軍事衝突，這種行徑置雙方一線官兵生命安危於不顧，置兩國人民根本利益於不顧，置世界人民和平訴求於不顧，是極不得人心的。中國奉勸美方一些政客認清現實，保持理性，停止挑釁，推動兩國兩軍關係回到正確的軌道。

美軍機疑似掛虛假電碼 監視解放軍演習

此外，美軍機疑似掛虛假電碼，監視解放軍演習。上述平台發布消息稱，9日凌晨3時，美空軍1架RC-135S導彈監視機（AE01CE）從沖繩嘉手納向北起飛後信號消失。隨後1架國籍顯示為「馬來西亞」的飛機（752B29）進入黃海空域，並從凌晨5時許起持續盤旋至上午11時方才離開，期間最近時距離山東領海基線約56海里。

該平台推測是RC-135S掛虛假電碼，對解放軍在渤海的軍演進行偵察，收集彈道導彈信號特徵。

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責任編輯：馬佩君

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