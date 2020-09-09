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【中澳緊張】在華澳洲高管低調應對中澳關係惡化：發聲都有成本

經濟脈搏 23:04 2020/09/09

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中澳關係持續惡化，並爆發媒體戰，在澳洲兩名駐華記者緊急撤離中國的消息，在國際社會引發強烈反彈之際，中國外交部就今年6月，澳洲安全情報人員對3家中國駐澳媒體的4名記者進行突擊搜查，並扣押工作電腦、手機等物品回應稱，中方已就此多次向澳方提出嚴正交涉，促澳方立即停止野蠻無理行徑，不要再做任何干擾兩國人文交流合作的事。

彭博社報道指，盡管中澳爭端似乎一天比一天糟糕，但對在中國做生意的澳洲人來說，風險目前是可以控制的，並指商界在很大程度上保持了沉默，因為無論替哪邊說話，發聲都有成本：批評中國問題將危及市場，在當前環境下過度向澳洲政治領導人施壓也可能引發反彈。

剛卸任的前澳洲中國工商業委員會全國執行長的Helen Sawczak說，或許有人會認為澳洲企業將遠離中國，但是澳洲企業仍然看好中國。

巨大潛力蓋過不利因素　澳企仍看好中國

上海諮詢公司China Skinny的董事總經理Mark Tanner亦稱，緊張局勢的升級令人擔憂。但由於中國龐大市場所蘊含的巨大潛力蓋過了任何不利因素，因此澳洲人仍不為所動。其公司仍不斷接獲澳洲企業的詢問，稱「中國是目前最有活力的市場」。

珀斯美亞中心研究主管Jeffrey Wilson認為，如果是已經在中國開展業務的公司，那麼最可能的做法是嘗試挺過這一風波、堅持下去。但專門研究印太區域經濟一體化和貿易協定的Wilson認為，對於尚未邁出這一步的公司，可能認為最好避免通過中國在亞洲開展業務，或轉到其他國家，例如馬來西亞或日本。

至於亞洲協會澳大利亞CEO Philipp Ivanov則表示，中國渴望繼續提升自己對商業開放的形象，並會警惕企業從中國撤走員工造成聲譽和切實經濟衝擊，尤其因為當前中國經濟正從新冠疫情中復甦。中國也會想讓拉攏澳洲和全球商業高管，以助影響各自國家的政府調低對華政策言論調門。

中澳關係自澳洲向國際社會就新冠肺炎疫情建議作獨立調查，陷入低谷。中國其後擬對大麥、牛肉、葡萄酒，加徵反傾銷稅反補貼稅，或停止進口，還警告其公民避免到澳洲留學。

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責任編輯：馬佩君

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